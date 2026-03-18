Lwart Environmental Solutions baut langjährige Beziehung zu Rimini Street aus und bündelt den Support für VMware und SAP, um wieder die Kontrolle über Lizenz- und Roadmap-Entscheidungen zu erlangen

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), die Software Support and Agentic AI ERP Company™ und führender Anbieter von Drittanbieter-Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, hat heute bekannt gegeben, dass Lwart Environmental Solutions, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Öl-Wiederaufbereitung und der industriellen Nachhaltigkeit, seine langjährige Partnerschaft mit Rimini Street ausgebaut hat.

Durch den Wechsel zu Rimini Street für den SAP- und VMware-Support hat Lwart die direkte Kontrolle über seine Entscheidungen bezüglich Softwarelizenzen, Upgrades und Technologie-Roadmaps übernommen, sodass keine vom Anbieter vorgegebenen Zeitpläne und Kostensteigerungen mehr bestehen. Dadurch wird die Reaktionsfähigkeit des Supports verbessert, die Betriebskosten werden gesenkt und die IT-Abteilung von Lwart kann die Kernsysteme nach eigenen Vorgaben betreiben – und hat so Kapazitäten frei, um sich auf betriebliche Verbesserungen und langfristige Innovationen zu konzentrieren.

Beinahe ein Jahrzehnt bewährter Support, der Stabilität und Kostenkontrolle garantiert

Lwart betreibt eines der weltweit modernsten Kreislaufwirtschaftssysteme zur Ölaufbereitung mit einer Kapazität, um jährlich 240 Millionen Liter Altöl aus mehr als der Hälfte der brasilianischen Gemeinden zu verarbeiten. Die SAP- und VMware-Systeme bilden die Grundlage für die landesweite Logistik und den Betrieb von 1.100 Anwendern, einschließlich 540 Lkw-Fahrern mit Mobilfunkverbindung, die sich auf die SAP-Systeme stützen, um die Ölabholung und -bezahlung in 3.700 Gemeinden in Brasilien zu erfassen.

Lwart hat sich erstmals an Rimini Street gewandt, als der wirtschaftliche Druck in Brasilien eine genauere Prüfung der Möglichkeiten zur Senkung der IT-Kosten erforderte, ohne dass dabei die Zuverlässigkeit der Systeme beeinträchtigt werden durfte. SAP-Systeme sind geschäftskritisch für den Betrieb von Lwart, da Ausfallzeiten die landesweite Ölabholung sofort beeinträchtigen würden. Nach einer eingehenden Evaluierung der erwarteten Servicequalität, des Nutzens, der Fachkompetenz und der Zuverlässigkeit traf Lwart die Entscheidung, vom Hersteller-Support auf den Rimini Support™ für SAP umzusteigen.

„Seit unserer Migration des SAP-Supports zu Rimini Street haben wir ausschließlich positive Erfahrungen gemacht“, so Jefferson Andriotti, Head of IT and Procurement bei Lwart Environmental Solutions. „Da mein SAP ECC 6 durch Rimini Support™ stabilisiert, gesichert und optimal leistungsfähig ist, muss ich mich im Gegensatz zu einigen meiner Kollegen nicht mehr ständig um Upgrades oder die Migration auf eine neue SAP-Version kümmern. Dank Rimini Street kann ich den Fokus meines Teams auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner sowie auf die Zukunft von Lwart richten, anstatt mich mit unnötigen Unterbrechungen zu beschäftigen.“

Lwart verringert den Druck in Bezug auf die VMware-Lizenzierung mit Rimini Support™ für VMware

Die Entscheidung von Lwart zur Ausweitung der Zusammenarbeit mit Rimini Street wurde durch wesentliche Änderungen bei der VMware-Lizenzierung nach der Übernahme durch Broadcom beschleunigt – Änderungen, die beinahe eine Verdreifachung der Kosten zur Folge gehabt hätten.

„Wir standen vor der Wahl, entweder einen massiven Anstieg der Lizenzkosten bei Broadcom in Kauf zu nehmen oder alternative Wege einzuschlagen“, so Andriotti. „Wir haben uns überlegt, zu Nutanix oder Citrix zu wechseln, aber da Rimini Street bei unserem SAP-Support so gute Arbeit geleistet hatte, dachten wir: ‚Warum sollten wir sie nicht auch für VMware beauftragen?‘“

Aufbauend auf einer zuverlässigen Partnerschaft und im Vertrauen auf das anbieterunabhängige Support-Modell von Rimini Street hat sich Lwart für Rimini Support™ for VMware entschieden, der im Rahmen von Rimini Custom™ bereitgestellt wird. Dieses Modell bietet Drittanbieter-Support und Managed Services für eine breite Palette von Unternehmenssoftware, einschließlich End-of-Life-Systemen. Rimini Support for VMware unterstützt Lwart dabei, die Wartungskosten zu senken, qualitativ hochwertigeren Support für seine kritischen Systeme zu erhalten und erzwungene Upgrades zu vermeiden, die nur dazu dienen, weiterhin vollständigen Support zu erhalten.

Weitere Vorteile von Rimini Street sind:

Garantierte 10-Minuten-Reaktionszeit bei dringenden Fällen, die im Durchschnitt weniger als 2 Minuten beträgt, weltweite 24/7/365-Betreuung mit regelmäßigen Statusmeldungen bis zur Lösung des Problems

Rimini Protect™ for Advanced Hypervisor Security (AHS) –Powered by Vali Cyber ® zum Schutz vor Ransomware und anderen gängigen Malware-Angriffen

zum Schutz vor Ransomware und anderen gängigen Malware-Angriffen Ursachenanalyse zur Vermeidung künftiger Probleme

Unterstützung für unbefristete Lizenzen ohne erforderliche Upgrades oder Migrationen

Kosteneinsparungen fördern die Innovation von Geschäftsprozessen bei Lwart

Die erweiterte Partnerschaft stellt eine hohe Verfügbarkeit und Betriebsstabilität der SAP- und VMware-Systeme von Lwart sicher und reduziert dabei die laufenden IT-Kosten erheblich. Dank der kompetenten Übernahme der routinemäßigen Wartungsaufgaben kann sich das IT-Team von Lwart jetzt auf die Modernisierung der Prozesse konzentrieren, die das landesweite Abhol- und Logistiknetzwerk des Unternehmens unterstützen.

„Mit Rimini Street funktionieren unsere SAP- und VMware-Umgebungen einfach“, so Andriotti. „Dank dieser Zuverlässigkeit haben wir nun Zeit, unsere Geschäftsprozesse zu optimieren und enger mit unseren Innovationsteams zusammenzuarbeiten. Wir haben einen Partner gefunden, dem wir voll und ganz zutrauen, dass er unsere Kernsysteme am Laufen hält, während wir uns darauf konzentrieren, wie wir unser Unternehmen weiterentwickeln.“

„Unsere langjährige Partnerschaft mit Lwart Environmental Solutions basiert auf Vertrauen, Kooperation und unserem gemeinsamen Engagement, Ergebnisse zu erzielen“, so Edenize Maron, General Manager für Nord- und Südamerika bei Rimini Street. „Indem wir zuverlässigen und leistungsstarken Support sowohl für SAP-ERP- als auch für VMware-Virtualisierungsumgebungen bereitstellen, können wir Lwart dabei unterstützen, Personal, Zeit und Geld für die Weiterentwicklung des Unternehmens einzusetzen. Wir sind stolz darauf, ihr kontinuierliches Wachstum und ihre Vorreiterrolle im Bereich der Kreislaufwirtschaft zu unterstützen – und vor allem Lwart bei der Erfüllung seiner Mission zu helfen, natürliche Ressourcen zu schonen und eine umweltbewusstere Welt für alle zu schaffen.“

Lesen Sie den vollständigen Bericht, wie Lwart mit Rimini Street den reibungslosen Betrieb von VMware und SAP sicherstellt.

Erfahren Sie, wie Rimini Street IT-Führungskräften die Kontrolle über Lizenzierungen, den Zeitpunkt von Upgrades und die langfristige Plattformstrategie zurückgibt.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein im Russell 2000® gelistetes Unternehmen, ist ein etablierter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von geschäftskritischen End-to-End-Supportleistungen für Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen Agentic-AI-ERP-Lösungen und der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-Unternehmen, mittelständischen Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors und Regierungsbehörden abgeschlossen, die dank der Rimini Smart Path™-Methodik bessere betriebliche Ergebnisse erzielen, Einsparungen in Milliardenhöhe realisieren und Mittel für KI sowie andere Innovationen bereitstellen können.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historische Tatsachen betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel anhand von Begriffen wie „voraussichtlich“, „annehmen“, „glauben“, „budgetieren“, „fortsetzen“, „könnte“, „derzeit“, „schätzen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „zukünftig“, „beabsichtigen“, „könnte“, „möglicherweise“, „Ausblick“, „planen“, „möglich“, „Ziel“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „reflektieren“, „Ergebnisse“, „scheinen“, „anstreben“, „sollten“, „werden“, „würden“ und anderen ähnlichen Wörtern, Phrasen oder Ausdrücken erkennbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich künftiger Ereignisse, künftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen und auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung, noch sind diese Aussagen historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können in erheblichem Maß abweichen. Diese Risiken und Unwägbarkeiten umfassen unter anderem unsere Fähigkeit, Neukunden zu gewinnen oder Bestandskunden zu halten und/oder ihnen zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen; unsere Fähigkeit, ein angemessenes Umsatzwachstum zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Umsatzkosten, einschließlich Veränderungen der Kosten im Zusammenhang mit unseren Wachstumsbemühungen und den Ergebnissen aller Bemühungen, um Kostensteuerungsmaßnahmen an aktuelle Umsatzerwartungen und die Erweiterung unseres Angebots anzupassen; die Auswirkungen des zunehmend intensiven Wettbewerbs in unserer Branche und unsere Fähigkeit, uns erfolgreich im Wettbewerb zu behaupten; unsere Fähigkeit, den Markt erfolgreich über die Vorteile unserer Support- und Managed Services für Enterprise-Resource-Planning-Software (ERP) aufzuklären und die Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen, die unser Lösungsportfolio Rimini Smart Path™ umfassen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Agentic AI ERP-Lösungen; unsere Absichten in Bezug auf unser Preismodell und die Erwartungen hinsichtlich der Einsparungen für Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Entwicklung der ERP-Software-Management- und Support-Landschaft, mit der unsere Kunden und Interessenten konfrontiert sind; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Betriebsergebnisse, einschließlich der Vertragsverlängerungszyklen für vom Anbieter bereitgestellten Software-Support und Managed Services; die Auswirkungen der Bemühungen von Anbietern von Unternehmenssoftware, Upgrades oder Migrationen auf cloudbasierte Versionen ihrer Unternehmenssoftware zu verkaufen, auf unsere Betriebsergebnisse; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit schnell genug zu skalieren, um den sich ändernden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, oder unsere Kosten als Reaktion auf sich ändernde Kundennachfrage angemessen zu senken; Risiken, die sich aus der Integration von Technologien der künstlichen Intelligenz („KI“) in unsere Produkte oder Dienstleistungen oder aus Mängeln im Zusammenhang mit KI-Technologien ergeben, die von uns oder unseren Drittanbietern und Dienstleistern verwendet werden; unsere Fähigkeit, unsere Marke zu pflegen, zu schützen und zu stärken; die anhaltenden Auswirkungen unserer Vergleichsvereinbarung mit Oracle vom Juli 2025 und unsere Fähigkeit, deren Bedingungen einzuhalten; die Einstellung unserer Support-Dienstleistungen für Oracle PeopleSoft-Softwareprodukte und die Auswirkungen auf die zukünftigen Einnahmen und Kosten, die im Zusammenhang mit diesen Bemühungen entstehen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams und unsere Fähigkeit, zusätzliche qualifizierte Mitarbeiter in den Bereichen Technik, Vertrieb und Marketing zu gewinnen und zu halten; unsere Fähigkeit, unsere Marketing- und Vertriebskapazitäten zu erweitern; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen oder Leistungseinbußen unserer Dienste zu vermeiden, sowie die Auswirkungen solcher Unterbrechungen oder Leistungsprobleme auf unseren Betrieb; unsere Fähigkeit, uns gegen Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen und Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Erwartungen hinsichtlich neuer Produktangebote, innovativer Lösungen, Partnerschaften und Allianzprogrammen sowie unsere Fähigkeit, strategische Partnerschaften aufzubauen und aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, international zu expandieren, und die mit globalen Aktivitäten verbundenen Risiken; die Auswirkungen makroökonomischer Trends, einschließlich Inflation und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Rahmenbedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; unsere Fähigkeit, durch unsere Geschäftstätigkeit erhebliches Kapital zu generieren oder zusätzliches Kapital zu beschaffen, das zur Finanzierung und Erweiterung unserer Geschäftstätigkeit sowie für Investitionen in neue Dienstleistungen und Produkte erforderlich ist; unser Geschäftsplan und unsere Fähigkeit, unser Wachstum und die damit verbundenen Investitionen effektiv zu sichern und zu steuern; Risiken im Zusammenhang mit Kundenbindungsraten, einschließlich unserer Fähigkeit, Kundenbindungsraten genau zu prognostizieren; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, einschließlich Steuergesetzen oder ungünstigen Ergebnissen unserer Steuerpositionen; Zollkosten, einschließlich derjenigen, die von der Regierung der USA auferlegt werden, und die Möglichkeit von Vergeltungsmaßnahmen durch betroffene Länder; unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren Nettobetriebsverlusten zu erzielen; negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen („ESG“) auf unseren Compliance-Status oder unser Geschäft und die Belastung unseres Geschäfts durch zusätzliche Kosten oder Risiken aufgrund unserer Berichterstattung über solche Themen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität und die finanziellen und operativen Auflagen für unser Geschäft sowie das damit verbundene Zinsrisiko; die angemessene Verfügbarkeit unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; die Volatilität unseres Aktienkurses; der Umfang und der Zeitpunkt von Rückkäufen im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Shareholder Value durch ein solches Programm zu steigern; unsere Fähigkeit, unseren rechtlichen Status gegenüber der Regierung der USA und internationalen Regierungen aufrechtzuerhalten und neue Verträge mit staatlichen Stellen und Behörden abzuschließen; das Eintreten von Katastrophenereignissen, die unser Geschäft oder das unserer aktuellen und potenziellen Kunden stören könnten; künftige Akquisitionen von oder Investitionen in komplementäre Unternehmen, Produkte, Abonnements oder Technologien; und die unter der Überschrift „Risk Factors“ im Jahresbericht von Rimini Street auf Form 10-K, eingereicht am 19. Februar 2026, und von Zeit zu Zeit durch künftige Jahresberichte von Rimini Street auf Form 10-K aktualisiert, Quartalsberichten auf Form 10-Q, aktuellen Berichten auf Form 8-K sowie anderen von Rimini Street bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Rimini Street erwartet, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street im Licht späterer Ereignisse und Entwicklungen ändern werden. Rimini Street kann sich möglicherweise dafür entscheiden, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten von Rimini Street nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder.

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