アンダーセン・コンサルティング、マイルストーン・テクノロジーズを提携ファームに追加

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、米国の実績あるグローバルなITサービス・デジタルソリューションプロバイダーであるマイルストーン・テクノロジーズを提携ファームに追加し、デジタルトランスフォーメーションのプラットフォームの強化を続けています。

1997年創業のマイルストーン・テクノロジーズは、デジタルワークプレイスサービス、クラウドおよびインフラ管理、データ、AIおよび自動化、アプリケーションおよびデジタルエンジニアリング、ビジネスプロセスアウトソーシング、さらにServiceNowやSalesforce向けのプラットフォーム導入に至る、エンドツーエンドのテクノロジーおよびアウトソーシングソリューションを提供しています。カリフォルニア州フリーモントに本社を置き、世界35か国で事業を展開し、世界有数の大企業と取引しています。同社の統合型デリバリーモデルは、クライアントがITオペレーションを変革し、サービス効率を向上させ、テクノロジーエコシステムをシームレスに世界に拡張することを支援します。

マイルストーン・テクノロジーのCEOであるサミール・キショールは、「従業員第一主義の組織であるマイルストーン・テクノロジーズは、テクノロジーと業務プロセスに関する深い専門知識を通じて、各種業界のクライアントに測定可能なビジネス成果をもたらし、デジタルトランスフォーメーションを加速させています。アンダーセン・コンサルティングとのコラボレーションにより、当社のオペレーショナル・エクセレンスとアンダーセンのグローバルなコンサルティングネットワークが結びつき、世界中のクライアントに比類のない価値を提供できることを楽しみにしています」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーサッツは、「マイルストーン・テクノロジーズの深い技術的専門知識とマネージドサービス能力は、私たちがグローバルに統合デジタルソリューションを提供する能力を強化します。この提携により私たちのプラットフォームが強化され、クライアントはベストインクラスのテクノロジーと大規模な提供能力を活用しながら、戦略策定から実行までシームレスに移行できるようになります」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。当社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

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