Riskified lancia la Dispute Resolve per Shopify per aiutare i commercianti ad automatizzare la gestione dei chargeback e recuperare i guadagni persi
Riskified lancia la Dispute Resolve per Shopify per aiutare i commercianti ad automatizzare la gestione dei chargeback e recuperare i guadagni persi
La nuova offerta specializzata amplia la piattaforma di risk intelligence end-to-end di Riskified ai marchi Shopify, proteggendo il percorso completo del cliente dall'accesso all'account e checkout fino ai resi post-acquisto e alle richieste di rimborso
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), leader nella lotta alle frodi nell'e-commerce e della risk intelligence, ha annunciato oggi il lancio di Dispute Resolve per Shopify. Questa offerta specializzata è progettata per trasformare il processo di gestione dei chargeback spesso complesso e altamente manuale in un meccanismo ottimizzato e automatizzato, consentendo ai commercianti che usano Shopify di recuperare entrate con maggiore efficienza e un minore sforzo manuale.
Numerosi commercianti sono attualmente costretti ad accedere a diversi portali di gateway di pagamento per visualizzare i chargeback fraudolenti e non fraudolenti, copiare/incollare manualmente e organizzare prove convincenti, nonché creare report personalizzati per valutare l'andamento del tasso di successo.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Comunicazioni aziendali:
Cristina Dinozo
Direttrice senior delle comunicazioni
press@riskified.com
Relazioni con gli investitori:
Chett Mandel
Responsabile delle relazioni con gli investitori
ir@riskified.com