Riskified lancia la Dispute Resolve per Shopify per aiutare i commercianti ad automatizzare la gestione dei chargeback e recuperare i guadagni persi

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), leader nella lotta alle frodi nell'e-commerce e della risk intelligence, ha annunciato oggi il lancio di Dispute Resolve per Shopify. Questa offerta specializzata è progettata per trasformare il processo di gestione dei chargeback spesso complesso e altamente manuale in un meccanismo ottimizzato e automatizzato, consentendo ai commercianti che usano Shopify di recuperare entrate con maggiore efficienza e un minore sforzo manuale.

Numerosi commercianti sono attualmente costretti ad accedere a diversi portali di gateway di pagamento per visualizzare i chargeback fraudolenti e non fraudolenti, copiare/incollare manualmente e organizzare prove convincenti, nonché creare report personalizzati per valutare l'andamento del tasso di successo.

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