Andersen Consulting voegt samenwerkend bedrijf Milestone Technologies toe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn platform voor digitale transformatie verder met de toevoeging van het in de VS gevestigde samenwerkende bedrijf Milestone Technologies, een bewezen wereldwijde aanbieder van IT-diensten en digitale oplossingen.

Milestone Technologies, opgericht in 1997, levert end-to-end technologie- en outsourcingoplossingen op het gebied van digitale werkplekdiensten, cloud- en infrastructuurbeheer, data, AI en automatisering, applicatie- en digitale engineering, outsourcing van bedrijfsprocessen en platformimplementatie voor ServiceNow en Salesforce. Milestone is gevestigd in Fremont, Californië, is actief in 35 landen wereldwijd en werkt samen met enkele van 's werelds grootste ondernemingen. Het geïntegreerde leveringsmodel van het bedrijf stelt klanten in staat om IT-activiteiten te transformeren, de service-efficiëntie te verbeteren en technologie-ecosystemen wereldwijd naadloos op te schalen.

"Milestone Technologies, een organisatie waar de medewerker centraal staat, levert meetbare bedrijfsresultaten en versnelt de digitale transformatie voor klanten in diverse sectoren dankzij diepgaande technische en procesexpertise," aldus Sameer Kishore, CEO van Milestone Technologies. “We zijn zeer verheugd over onze samenwerking met Anderson Consulting, omdat deze onze operationele excellentie combineert met hun wereldwijde consultancy-bereik. Hierdoor kunnen we klanten wereldwijd ongeëvenaarde waarde leveren.”

“De diepgaande technische expertise en managed-service mogelijkheden van Milestone Technologies versterken ons vermogen om wereldwijd geïntegreerde digitale oplossingen te leveren,” verklaarde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. “Deze samenwerking versterkt ons platform, waardoor klanten naadloos van strategie naar uitvoering kunnen overstappen en tegelijkertijd kunnen profiteren van de beste technologie en leveringsmogelijkheden op grote schaal.”

Andersen Consulting is een wereldwijd consultancybureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt op het gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting is geïntegreerd in het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waardering, internationale mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn aangesloten bedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en levert adviesdiensten via zijn aangesloten bedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.