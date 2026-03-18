Andersen Consulting新增合作公司Milestone Technologies

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting持續強化其數位化轉型平台，新增總部位於美國的合作公司Milestone Technologies，該公司是一家久經考驗的全球IT服務和數位解決方案供應商。

Milestone Technologies成立於1997年，提供端對端技術和外包解決方案，涵蓋數位工作場所服務、雲端運算和基礎設施管理、資料、AI和自動化、應用程式和數位工程、業務流程外包，以及ServiceNow和Salesforce平台實施。Milestone總部位於加州弗里蒙特，業務遍及全球35個國家，服務於多家全球大型企業。該公司的整合式交付模式協助客戶實現IT營運轉型、提升服務效率，並在全球順暢擴充技術生態系統。

Milestone Technologies執行長Sameer Kishore表示：「Milestone Technologies是一家以員工為先的企業，憑藉深厚的技術和流程專長，為各行各業的客戶帶來可衡量的業務成果，並加快客戶的數位化轉型。我們欣然與Andersen Consulting展開合作，此次合作將本公司的卓越營運能力與他們的全球顧問網路相結合，使我們能夠為全球客戶提供無與倫比的價值。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Milestone Technologies深厚的技術專長和代管服務實力，提升了我們在全球提供整合式數位解決方案的能力。此次合作強化了我們的平台，使客戶能夠從策略順暢轉換到執行，同時大規模利用一流的技術和交付能力。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

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