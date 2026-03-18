Andersen Consulting nawiązuje współpracę z firmą Milestone Technologies

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting kontynuuje działania na rzecz wzmocnienia swojej platformy usług w zakresie cyfrowej transformacji, zawierając umowę o współpracy z amerykańską firmą Milestone Technologies, sprawdzonym dostawcą usług IT i rozwiązań cyfrowych o zasięgu globalnym.

Założona w 1997 r. firma Milestone Technologies dostarcza kompleksowe rozwiązania technologiczne i outsourcingowe w zakresie usług cyfrowych miejsc pracy, zarządzania danymi w chmurze oraz zarządzania infrastrukturą, danych, AI i automatyzacji, aplikacji i cyfrowej inżynierii, outsourcingu procesów biznesowych i wdrażania platform w odniesieniu do ServiceNow i Salesforce. Firma Milestone, której siedziba mieści się we Fremont (Kalifornia), prowadzi działalność w 35 krajach świata i współpracuje z największymi światowymi przedsiębiorstwami. Jej zintegrowany model realizacji wspiera klientów w transformacji działalności w obszarze IT, pomaga im w zwiększeniu efektywności świadczonych usług oraz w płynnym rozwoju ekosystemów technologicznych na dużą skalę na całym świecie.

– Milestone Technologies, jako organizacja ukierunkowana przede wszystkim na pracowników, zapewnia wymierne efekty biznesowe i przyspiesza tempo cyfrowej transformacji dla klientów z różnych branż, wykorzystując bogatą wiedzę techniczną oraz dogłębną znajomość realizowanych przez nich procesów – powiedział Sameer Kishore, dyrektor generalny Milestone Technologies. – Ogromnie cieszymy się ze współpracy z Andersen Consulting, ponieważ możemy dzięki temu wykorzystać globalny zasięg jej usług konsultacyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu doskonałości operacyjnej, a tym samym zaoferować niezrównany poziom korzyści klientom z całego świata.

– Gruntowna wiedza techniczna Milestone Technologies oraz jej zdolności w zakresie usług zarządzanych wzmacniają nasz potencjał pod względem dostarczania zintegrowanych rozwiązań cyfrowych na całym świecie – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Dzięki tej współpracy możemy wzmocnić naszą platformę, umożliwiając klientom płynne przejście od strategii do realizacji przy wykorzystaniu najlepszych zdolności technologicznych i realizacyjnych na dużą skalę.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.