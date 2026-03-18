SLB OneSubsea recebeu contrato EPC integrado para desenvolvimento em águas profundas

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A empresa multinacional de tecnologia energética SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje que sua joint venture OneSubsea™ obteve um contrato integrado de engenharia, produção e construção (EPC) para múltiplos poços da China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). O contrato abrange 20 poços e cobre o fornecimento de sistemas integrados de produção submarina para desenvolver o campo de águas profundas Kaiping 18-1 no Mar da China Meridional.

Nos termos do contrato, a SLB OneSubsea irá fornecer tecnologia padronizada de produção submarina, incluindo bomba submersível elétrica dupla (ESP), árvores horizontais para elevar e injetar gás, coletores, conectores e sistemas de controle, além de suporte para instalação e colocação em funcionamento.

"Esta concessão destaca a contínua adoção de nossos sistemas submarinos padronizados e os ganhos de eficiência que podem proporcionar em projetos complexos com múltiplos poços", disse Mads Hjelmeland, Diretor Executivo da SLB OneSubsea. "Ao aplicar projetos comprovados e trabalhar em estreita cooperação com parceiros regionais, podemos ajudar a otimizar a execução e apoiar a entrega eficaz para a CNOOC."

A arquitetura submarina padronizada e simplificada do SLB OneSubsea foi projetada para reduzir a complexidade do sistema, impulsionar a eficiência operacional e dar suporte a futuras expansões de campo. O modelo de entrega integrado também ajuda a reduzir os cronogramas de instalação e minimizar a necessidade de embarcações offshore.

A execução do projeto irá aproveitar a cooperação com parceiros regionais para apoiar a capacidade de fabricação e da cadeia de fornecimento local, que contribuem para uma entrega eficiente e propiciam continuidade para futuros desenvolvimentos submarinos.

Pontos importantes

A CNOOC concedeu à SLB OneSubsea um contrato EPC para múltiplos poços, a fim de fornecer sistemas integrados de produção submarina para o campo de Kaiping 18-1, no Mar da China Meridional.

O projeto oferece tecnologia padronizada de produção submarina para ajudar a impulsionar a eficiência operacional.

A entrega irá envolver parceiros regionais e produção local para garantir a execução eficiente do projeto.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a SLB OneSubsea

A SLB OneSubsea está impulsionando a nova era submarina ao aproveitar a inovação digital e tecnológica para otimizar a produção de petróleo e gás de nossos clientes, descarbonizar as operações submarinas e liberar o grande potencial das soluções submarinas para acelerar a transição energética. A OneSubsea é uma joint venture com apoio da SLB, Aker Solutions e Subsea7, com sedes em Oslo e Houston, e 10.000 funcionários ao redor do mundo. Saiba mais em onesubsea.com.

Declaração de Precauções sobre Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" conforme o significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, ou seja, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, estas declarações contêm palavras como "esperar", "é possível", "pode", "estimar", "pretender", "antecipar", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas abordam assuntos que são, em diversos graus, incertos, como previsões ou expectativas quanto à implantação ou benefícios previstos de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções quanto à sustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quanto à transição energética e às mudanças climáticas mundiais; bem como melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando, à incapacidade de alcançar metas de emissões líquidas de carbono negativas; à incapacidade de reconhecer os benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB, iniciativas legislativas e regulamentares que abordam preocupações ambientais, incluindo iniciativas que abordam o impacto das alterações climáticas mundiais; o momento ou recebimento de aprovações e licenças regulatórias; e outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou caso as suposições subjacentes se revelem incorretas, os resultados reais poderão variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas são válidas apenas na data deste comunicado à imprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.