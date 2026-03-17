Riskified lanza “Dispute Resolve” para Shopify con el objetivo de ayudar a los comerciantes a automatizar la gestión contracargos y recuperar los ingresos perdidos

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), líder en inteligencia contra riesgos y fraude en el comercio electrónico, anunció hoy el lanzamiento de Dispute Resolve para Shopify, una solución especializada y diseñada para transformar el proceso de gestión de contracargos, muchas veces complejo y altamente manual, en un motor optimizado y automatizado, que permite a los comerciantes de Shopify recuperar ingresos con mayor eficiencia y menos esfuerzo manual.

Actualmente, muchos comerciantes se ven obligados a iniciar sesión en varios portales de pasarelas de pago para ver las devoluciones por fraude y las que no lo son, copiar y pegar manualmente y organizar pruebas convincentes, además de crear informes personalizados para evaluar el rendimiento de la tasa de éxito. Dispute Resolve ofrece una fuente de información veraz única a través de un panel de control en tiempo real que se sincroniza automáticamente con una amplia variedad de pasarelas de pago, lo que ofrece una claridad instantánea sobre el rendimiento de las disputas y mejora en gran medida los flujos de trabajo. La solución incluye un Compelling Evidence Editor (editor de evidencia concluyente) impulsado por IA que completa de forma automática los datos del caso en plantillas personalizadas, lo que reduce el tiempo dedicado a preparar una disputa de más de treinta minutos a solo cinco. Al pasar de una capa de gestión pasiva a un motor de ejecución proactivo, los comerciantes ahora pueden presentar evidencia y aceptar devoluciones directamente dentro de la plataforma de Riskified.

El lanzamiento de Dispute Resolve refuerza aún más la profunda integración entre Riskified y el ecosistema de Shopify, proporcionando una capa de seguridad integral que protege cada etapa del recorrido del cliente. Más allá de la gestión de contracargos, la plataforma Riskified ofrece a los comerciantes un conjunto de soluciones para proteger todo el ciclo de vida, desde el inicio de sesión en la cuenta y el proceso de pago hasta las reclamaciones posteriores a la compra. Esto incluye una Chargeback Guarantee (garantía frente a contracargos) que permite a los comerciantes aprobar más pedidos de forma segura, junto con Policy Protect, que protege a las marcas de los crecientes costos del abuso de promociones, el abuso de revendedores no autorizados, así como el abuso de reclamaciones de reembolso y devoluciones. Al aprovechar modelos de aprendizaje automático adaptados al sector y una amplia red global de comerciantes, Riskified ayuda a las marcas de Shopify a crecer con confianza, al tiempo que mantiene una experiencia más inteligente y fluida para sus clientes.

La marca internacional de productos de audio y estilo de vida Skullcandy es uno de los muchos comerciantes que ya aprovechan la aplicación de Riskified para Shopify con el fin de mejorar su rendimiento. Las herramientas automatizadas de Riskified y los umbrales de aprobación recalibrados ayudaron al equipo de Skullcandy a multiplicar por cuatro los ingresos aprobados, además de mantener una tasa de devoluciones insignificante del 0,06% durante un período de 12 meses.

“Accedemos a Riskified a través de la aplicación de Shopify, lo que facilita la gestión de nuestra estrategia contra el fraude y el monitoreo del rendimiento. Además, sabemos que el equipo de soporte de Riskified siempre está ahí para resolver problemas de manera consistente y confiable”, declaró Zach Belles, director de TI de Skullcandy.

Lea la historia de éxito de Skullcandy aquí.

Participe en el seminario web, “Checkout to claims: How Shopify merchants stop fraud and boost revenue with Riskified” (Del pago a las reclamaciones: cómo hacen los comerciantes de Shopify para detener el fraude y aumentar sus ingresos con Riskified), en vivo el miércoles 25 de marzo de 2026 o bajo demanda. Descubra cómo la integración perfecta de Riskified con Shopify ayuda a los comerciantes a aumentar las aprobaciones, reducir los rechazos erróneos y ofrecer una experiencia de cliente superior, y cómo Skullcandy, la marca líder en productos de audio y estilo de vida, transformó su estrategia contra el fraude.

Acerca de Riskified

Riskified (NYSE: RSKD) ayuda a las empresas a impulsar el crecimiento del comercio electrónico anticipándose a los riesgos del fraude. Muchas de las marcas más grandes del mundo y empresas que cotizan en bolsa confían en Riskified para contar con protección garantizada frente a contracargos, combatir el fraude y el abuso de políticas a gran escala, y fortalecer la fidelización de clientes. Desarrollada y gestionada por uno de los equipos más grandes del sector, integrado por analistas de riesgo en comercio electrónico, científicos de datos e investigadores, la plataforma de inteligencia antifraude y gestión de riesgos basada en inteligencia artificial de Riskified analiza a la persona detrás de cada interacción para ofrecer decisiones en tiempo real y valiosos conocimientos basados en identidad. Más información en riskified.com.

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