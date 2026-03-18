Sub-Q Bionics gibt Lizenzvereinbarung zur Weiterentwicklung der Versorgung bei Lymphödemen bekannt

STILLWATER, Minn. & TEL AVIV, Israel--(BUSINESS WIRE)--Sub-Q Bionics, ein Medizintechnikunternehmen, das ein innovatives implantierbares lymphatisches Drainagesystem entwickelt, das Menschen mit Lymphödem dabei unterstützen soll, ihre Symptome besser zu bewältigen, gab heute eine Lizenzvereinbarung mit der Mayo Clinic bekannt.

Im Rahmen der Vereinbarung hat Sub-Q Bionics klinisches Fachwissen der Mayo Clinic zur rekonstruktiven Chirurgie und zur Chirurgie des Lymphsystems in Lizenz übernommen. Als Teil dieser Zusammenarbeit plant Vahe Fahradyan, M.D., ein plastischer und rekonstruktiver Chirurg mit Expertise in der Chirurgie des Lymphsystems, mit Sub-Q Bionics als klinischer Kooperationspartner zusammenzuarbeiten und die laufenden Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens zu unterstützen.

Lymphödem ist eine chronische Erkrankung, die durch einen gestörten Lymphabfluss verursacht wird und zu anhaltenden Schwellungen, Beschwerden sowie eingeschränkter Beweglichkeit führen kann. Es tritt häufig nach einer Krebsbehandlung auf, insbesondere bei Menschen, die Brustkrebs überstanden haben. Sub-Q Bionics entwickelt das weltweit erste implantierbare bionische System zur lymphatischen Drainage, das den Transport von Lymphflüssigkeit unterstützen und Patienten dabei helfen soll, zu ihrem körperlichen Aktivitätsniveau vor der Diagnose zurückzukehren.

„Diese Vereinbarung ermöglicht uns die enge Zusammenarbeit mit weiteren führenden klinischen Experten auf den Gebieten der Chirurgie des Lymphsystems und der rekonstruktiven Chirurgie“, sagte Jordan Pollack, Geschäftsführer von Sub-Q Bionics. „Wir arbeiten am Marktzugang in den USA und freuen uns darauf, bei der Entwicklung dieser neuen Medizintechnologie auf die klinische Expertise der Mayo Clinic zurückgreifen zu können. Wir schätzen die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Dr. Fahradyan sehr, während wir unser System weiterentwickeln.“

Informationen zu Sub-Q Bionics

Sub-Q Bionics ist ein Medizintechnikunternehmen, das ein implantierbares lymphatisches Drainagesystem entwickelt, welches bei der Behandlung von Lymphödem unterstützen soll, einer chronischen Erkrankung, die häufig bei Menschen auftritt, die eine Krebserkrankung überstanden haben. Die Technologie des Unternehmens soll mithilfe eines implantierbaren Geräts, das unter der Haut arbeitet, die Lymphzirkulation unterstützen sowie Schwellungen, Beschwerden und krankheitsbedingte Einschränkungen der Beweglichkeit lindern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stillwater im US-Bundesstaat Minnesota.

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