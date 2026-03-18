オックスフォード・ナノポアとA.D.A.M.イノベーションズ、日本における先進ゲノム医療の加速に向けた国際協業を発表

英国オックスフォード&東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ナノポアを基盤とした新世代の分子センシング技術を提供するオックスフォード・ナノポアテクノロジーズと、日本有数の遺伝子検査企業であるA.D.A.M.イノベーションズ（日本社名：ジェネシスヘルスケア株式会社）は、日本において、包括的なナノポアシーケンシングに基づく先進的なゲノムシーケンシングおよびゲノム医療応用の開発と展開に向けた国際的な協業を発表しました。

本協業の初期段階では、オックスフォード・ナノポアの情報量の豊富なリアルタイムシーケンシング技術をA.D.A.M.イノベーションズの先進的な遺伝子検査ポートフォリオ 全体に展開できる可能性があり、複数の疾患領域において迅速かつ高精度なゲノム検査を実現します。本協業の目的は、日本固有のバリデーション基準に基づく新たな臨床ワークフローを導入し、さまざまな疾患や病態に対応するため、あらゆる長さのDNA断片の拡張可能なシーケンシングを支援することです。完全なゲノム情報を捉えるシーケンシングにより、既存技術で達成可能な範囲を超えて検査精度を向上させます。

本覚書（MOU）は、駐日英国大使の支援のもと開催された、駐日英国大使館での式典にて締結されました。駐日英国大使のジュリア・ロングボトム氏は次のように述べました。 「オックスフォード・ナノポアテクノロジーズとA.D.A.M.イノベーションズは、英国と日本の専門知識を結集することで、患者に真の価値をもたらすことを示しています。これは、2024年の英日ヘルス・イノベーション分野における協力覚書の下で英国政府および日本政府が構想した二国間ゲノム協力を、具体的かつ実践的な形で実現したものです。」

グレッチェン・ウェイトマン（ オックスフォード・ナノポアテクノロジーズ のアジア太平洋地域コマーシャル担当バイスプレジデント兼ゼネラル・マネジャー）は次のように述べました。「A.D.A.M.イノベーションズと連携することで、迅速で情報量が豊富かつ拡張性のあるシーケンシングを、さまざまな疾患領域にわたる臨床パスウェイへ直接導入する取り組みを進めています。この取り組みは、英国と日本の科学的連携を強化するだけでなく、日本の患者に対するゲノミクスの恩恵を加速させる将来的な多国間の取り組みへの道を開くものです。」

「革新的なシーケンシング・プラットフォームにより日本における臨床ゲノミクスの新たな可能性を切り開くオックスフォード・ナノポアテクノロジーズとの協業を開始できることをうれしく思います」とA.D.A.M.イノベーションズの社長であるミシェル・モメジャ氏は述べました。「ナノポアシーケンシングを可能にすることで、診断能力の向上と日本におけるゲノムに基づく精密医療の発展を目指しています。 」

ゲノム医療の推進と英日科学協力の強化

本協業は、英国と日本の補完的な強みを結集し、日本におけるゲノム分野の能力の拡大と、より早期かつ高精度な診断に向けた日本の取り組みを支援するものです。また、本協業は英日ヘルス・イノベーション分野における協力覚書と整合しており、英国政府の科学・イノベーション・技術省（DSIT）の支援を受けて進む、二国間ライフサイエンス分野における協力のさらなる拡大を反映しています。英国と日本のイノベーション・エコシステムを連携させることで、本取り組みは産業連携を強化するとともに、患者に実際の利益をもたらすトランスレーショナル研究を加速させます。

オックスフォード・ナノポアテクノロジーズについて

オックスフォード・ナノポアテクノロジーズは、あらゆるものを、誰もが、どこでも分析できるようにすることで、社会に最大限の利益をもたらすことをビジョンとしています。同社は、ナノポアを基盤とした新世代のセンシング技術を開発しており、現在、情報量が豊富で、迅速かつ利用しやすく、手頃な価格で利用可能なDNAおよびRNA解析に活用されています。同プラットフォームは、タンパク質や代謝物の解析にも対応するよう開発が進められています。この技術は125か国以上で利用されており、ヒト、植物、動物、細菌、ウイルスおよび環境に関する生物学的理解に加え、がんを含むさまざまな疾患の理解にも貢献しています。オックスフォード・ナノポアテクノロジーズの製品は分子生物学用途向けであり、診断用途を意図したものではありません。

詳細については、www.nanoporetech.com をご覧ください。

A.D.A.M.イノベーションズについて

A.D.A.M.イノベーションズ（日本社名：ジェネシスヘルスケア株式会社）は、2004年に東京で設立され、ゲノミクス、AI、およびプレシジョンヘルスのソリューション分野の先駆者です。同社は、消費者向け遺伝子検査サービス、臨床診断、およびAI駆動の研究開発データプラットフォームにわたる最先端技術を開発しています。これまでにA.D.A.M.イノベーションズは290万件以上の遺伝子検査を実施しており、日本人集団に関する最大規模の研究開発用データベースを保有しています。

詳細については、 www.adam-innovations.com をご覧ください。

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