Lwart Environmental Solutions amplía su relación de larga data con Rimini Street y consolida el soporte para VMware y SAP con el fin de recuperar el control de las decisiones sobre licencias y roadmaps

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), la Software Support and Agentic AI ERP Company™, que es el proveedor líder de soporte externo para software de Oracle, SAP y VMware, anunció hoy que Lwart Environmental Solutions, una de las principales organizaciones mundiales de re-refinerías de aceites y sustentabilidad industrial, amplió su colaboración de larga data con Rimini Street.

Al migrar a Rimini Street para el soporte de SAP y VMware, Lwart asumió el control directo de sus decisiones en materia de licencias de software, actualizaciones y roadmap tecnológico, lo que eliminó los plazos impuestos por los proveedores y el aumento de costos. Esta medida mejora la capacidad de respuesta de la asistencia, reduce los costos operativos y permite que la organización de TI de Lwart opere sus sistemas core en sus propios términos, lo que libera capacidad para centrarse en las mejoras operativas y la innovación a largo plazo.

Casi una década de soporte confiable que brinda estabilidad y control de costos

Lwart opera uno de los ecosistemas de recuperación de aceite de economía circular más sofisticados del mundo, con capacidad para procesar 240 millones de litros de aceite usado al año en más de la mitad de los municipios de Brasil. Sus sistemas SAP y VMware respaldan la logística y las operaciones a nivel nacional para 1,100 usuarios, incluidos 540 choferes de camiones con conexión móvil que utilizan los sistemas SAP para registrar la recolección de aceite y los pagos en 3,700 municipios de Brasil.

Lwart recurrió por primera vez a Rimini Street cuando la situación económica en Brasil exigió analizar más a fondo la posibilidad de reducir los costos de TI sin comprometer la confiabilidad de los sistemas. Los sistemas SAP son fundamentales para las operaciones de Lwart, ya que cualquier tiempo de inactividad interrumpiría de inmediato la recolección de aceites en todo el país. Después de una evaluación exhaustiva de la calidad de servicio esperada, el valor, la experiencia y la confiabilidad, Lwart tomó la decisión de pasar del soporte del proveedor a Rimini Support™ para SAP.

“Desde que migramos nuestro soporte para SAP a Rimini Street, solo hemos tenido experiencias positivas”, manifestó Jefferson Andriotti, jefe de TI y adquisiciones de Lwart Environmental Solutions. “Con mi SAP ECC 6 estabilizado, protegido y funcionando de manera óptima gracias a Rimini Support™, ya no tengo que preocuparme por actualizar o migrar constantemente a una nueva versión de SAP, como hacen algunos de mis colegas. Rimini Street me permite centrar la atención de mi equipo en las necesidades de nuestros clientes y socios, y en el futuro de Lwart, en lugar de en interrupciones innecesarias”.

Lwart alivia las cargas de las licencias de VMware con Rimini Support™ para VMware

La decisión de Lwart de ampliar su relación con Rimini Street se vio acelerada por los cambios significativos en los costos de las licencias de VMware tras la adquisición por parte de Broadcom, que prácticamente se habrían triplicado.

“Había que buscar alternativas o nos veríamos obligados a absorber un aumento enorme en los costos de las licencias con Broadcom”, explicó Andriotti. “Consideramos la posibilidad de pasarnos a Nutanix o Citrix, pero como Rimini Street había tenido tan buenos resultados con nuestra asistencia para SAP, pensamos: ‘¿Por qué no recurrir a ellos también para VMware?’”.

Partiendo de una alianza de confianza y con la seguridad que brinda el modelo de soporte independiente del proveedor de Rimini Street, Lwart eligió Rimini Support™ para VMware, ofrecido a través de Rimini Custom™, que proporciona soporte de terceros y servicios gestionados para una amplia gama de software empresarial, incluidos los sistemas al final de su vida útil. Rimini Support para VMware está ayudando a Lwart a reducir los costos de mantenimiento, a recibir soporte de mayor calidad para sus sistemas críticos y a evitar actualizaciones forzadas solo para seguir contando con el soporte completo.

Algunos de los beneficios adicionales de Rimini Street son:

Tiempo de respuesta garantizado de 10 minutos para casos prioritarios, que en promedio se brinda en menos de 2 minutos, cobertura global las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, con actualizaciones de comunicación frecuentes hasta la resolución.

Rimini Protect™ para seguridad avanzada de hipervisores (AHS) con tecnología de Vali Cyber ® para ayudar a defenderse contra el ransomware y otros ataques comunes basados en malware.

para ayudar a defenderse contra el ransomware y otros ataques comunes basados en malware. Análisis de la causa raíz para ayudar a prevenir problemas futuros.

Soporte de licencia indefinida sin necesidad de actualizaciones ni migraciones.

El ahorro en costos se utiliza para innovar en los procesos comerciales de Lwart

La ampliación de la colaboración garantiza una alta disponibilidad y estabilidad operativa en los sistemas SAP y VMware de Lwart, al tiempo que reduce considerablemente los gastos generales corrientes de TI. Ahora que las necesidades de mantenimiento rutinario están cubiertas por expertos, el equipo de TI de Lwart puede centrarse en modernizar los procesos que respaldan su red nacional de recolección y logística.

“Con Rimini Street, nuestros entornos SAP y VMware simplemente funcionan”, declaró Andriotti. “Esa confiabilidad nos da tiempo para mejorar los procesos empresariales y colaborar más estrechamente con nuestros equipos de innovación. Hemos encontrado un socio en el que confiamos para mantener nuestros sistemas core en funcionamiento mientras nos centramos en el futuro de la empresa”.

“Nuestra larga colaboración con Lwart Environmental Solutions se basa en la confianza, la colaboración y un compromiso compartido con los resultados”, señaló Edenize Maron, directora general para América de Rimini Street. “Al ofrecer un soporte confiable y de gran impacto tanto para los entornos SAP ERP como para los de virtualización de VMware, ayudamos a Lwart a redirigir personal, tiempo y dinero hacia el avance del negocio. Estamos orgullosos de apoyar su crecimiento continuo y su liderazgo en operaciones de economía circular y, lo que es más importante, de contribuir a la misión de Lwart de preservar los recursos naturales y crear un mundo más respetuoso con el medioambiente para todos”.

Lea la historia completa sobre cómo Lwart mantiene el software VMware y SAP en pleno funcionamiento gracias a Rimini Street.

Descubra cómo Rimini Street ayuda a los responsables de TI a controlar las decisiones sobre licencias, el momento de las actualizaciones y la estrategia a largo plazo de las plataformas.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), empresa que figura en el índice Russell 2000®, es proveedor global de confianza y probada eficacia que ofrece soporte integral para software empresarial de misión crítica, servicios gestionados y soluciones Agentic AI ERP innovadoras, y es el proveedor líder de soporte de terceros para el software de Oracle, SAP y VMware. La empresa ha firmado miles de contratos de servicios de TI con organizaciones de las listas Fortune Global 100, Fortune 500, del mercado medio, del sector público y gubernamentales que han aprovechado la metodología Rimini Smart Path™ para lograr mejores resultados operativos, ahorros de miles de millones de dólares y financiar la IA y otras innovaciones.

Para obtener más información, visite www.riministreet.com, y comuníquese con Rimini Street en X, Facebook, Instagram y LinkedIn.

Declaraciones prospectivas

Determinadas declaraciones incluidas en este comunicado no constituyen hechos históricos, sino declaraciones prospectivas a los efectos de las disposiciones de “puerto seguro” previstas en la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. En general, estas declaraciones están identificadas por términos como “anticipar”, “asumir”, “creer”, “presupuestar”, “continuar”, “podría”, “estimar”, “esperar”, “pronosticar”, “futuro”, “intención”, “posible”, “objetivo”, “potencial”, “predecir”, “proyectar”, “buscar”, “debería”, “hará”, “haría” u otras expresiones similares. Entre ellas se incluyen, sin carácter limitativo, manifestaciones relativas a nuestras expectativas sobre acontecimientos y oportunidades futuras, expansión global, otras iniciativas de crecimiento y las inversiones asociadas a dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas hipótesis y en las expectativas actuales de la gerencia, y no constituyen garantías ni predicciones del desempeño futuro. Asimismo, no deben interpretarse como declaraciones de hechos históricos. Están sujetas a múltiples riesgos e incertidumbres relacionados con el negocio de Rimini Street, por lo que los resultados reales podrían diferir de manera sustancial. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: nuestra capacidad para atraer nuevos clientes, así como para retener y/o ampliar la venta de productos o servicios a clientes existentes; mantener un ritmo adecuado de crecimiento de los ingresos; la evolución del costo de los ingresos, incluidos los cambios derivados de nuestros esfuerzos de expansión y de iniciativas de gestión de costos; el impacto de una competencia creciente y nuestra capacidad para competir eficazmente; nuestra aptitud para educar al mercado acerca de las ventajas de nuestros servicios de soporte y servicios gestionados para software de planificación de recursos empresariales (ERP), y para comercializar los productos y servicios que integran el portafolio “Rimini Smart Path™”, incluidas, entre otras, las soluciones Agentic AI ERP; nuestras decisiones relativas al modelo de precios y las expectativas de ahorro para los clientes frente a otros proveedores; la evolución del entorno de gestión y soporte de software ERP; las estimaciones de nuestro mercado total direccionable; los efectos de tendencias estacionales en nuestros resultados operativos, incluidos los ciclos de renovación de contratos; el impacto de los esfuerzos de los proveedores de software empresarial por impulsar actualizaciones o migraciones hacia la nube; nuestra capacidad para escalar operaciones con la rapidez necesaria o ajustar costos ante variaciones en la demanda; los riesgos asociados a la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial (“IA”) en nuestros productos o servicios; la protección y fortalecimiento de nuestra marca; el cumplimiento del acuerdo de conciliación celebrado con Oracle en julio de 2025; la finalización progresiva de determinados servicios de soporte; la retención y captación de talento directivo y técnico calificado; la continuidad y desempeño de nuestros servicios; la ciberseguridad y el cumplimiento normativo en materia de protección de datos; el desarrollo de nuevas ofertas, alianzas estratégicas y programas de innovación; la expansión internacional; factores macroeconómicos como inflación, fluctuaciones cambiarias y condiciones regulatorias o políticas; el acceso a capital para financiar nuestras operaciones y crecimiento; la ejecución de nuestro plan de negocios; la precisión en la previsión de tasas de retención; la protección de la propiedad intelectual; la eficacia de los controles internos sobre la información financiera; cambios legislativos o fiscales; costos arancelarios y eventuales medidas de represalia comercial; el aprovechamiento de pérdidas fiscales acumuladas; riesgos asociados a factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG); obligaciones derivadas de financiamiento y cláusulas financieras y operativas; la suficiencia de liquidez; la volatilidad del precio de nuestras acciones; la ejecución de programas de recompra; la obtención y mantenimiento de contratos con entidades gubernamentales; la ocurrencia de eventos catastróficos; adquisiciones o inversiones futuras; y aquellos factores detallados bajo el título “Factores de riesgo” en el Informe anual en el Formulario 10-K presentado el 19 de febrero de 2026, así como en los demás informes que Rimini Street presente posteriormente ante la U.S. Securities and Exchange Commission. Las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o previsiones de Rimini Street a la fecha de este comunicado. La empresa prevé que acontecimientos o desarrollos posteriores podrían modificar dichas evaluaciones. No obstante, salvo que la ley lo exija, Rimini Street no asume obligación alguna de actualizar públicamente estas declaraciones. Por lo tanto, no deben interpretarse como representativas de las expectativas de Rimini Street con posterioridad a la fecha de este comunicado.

© 2026 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y en otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street, sus combinaciones y demás marcas identificadas con el símbolo TM son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares y, salvo que se indique expresamente lo contrario, Rimini Street no reivindica ninguna afiliación, patrocinio ni asociación con dichos titulares de marcas ni con otras empresas mencionadas en el presente comunicado.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.