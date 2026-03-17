Analogic Corporation verzekert een opmerkelijk contract om de security in de luchthaven van Heathrow te verbeteren

SALEM, N.H.--(BUSINESS WIRE)--Analogic Corporation kreeg een belangrijk contract gegund om haar nieuwste EDS (Explosive Detection Systems) van de 4e generatie te leveren en te installeren in de luchthaven van Heathrow (LHR). Dit markeert een cruciale stap in het verbeteren van de beveiliging en de operationele efficiëntie in deze luchthaven.

Na een concurrerend aanbestedingsproces ingeleid door Heathrow Airport Limited (HAL), werd Analogic voor de gunning geselecteerd. Dit bepaalt meteen het kader voor een reeks strategische projecten bedoeld om bagagescreening op de LHR Terminals te moderniseren.

In het kader van dit akkoord zal Analogic SeleCT Hold Baggage Screening (HBS) Explosive Detection Systems (EDS) leveren en installeren ter integratie van de bestaande Baggage Handling Systems. Verder zal Analogic haar Blue-netwerk integreren, die apparatuur in verschillende terminals met elkaar verbindt, en workstations voor Security Operators, Supervisors, Maintainers en Training-personeel leveren.

"We zijn enthousiast om Analogic als belangrijk lid van ons Project Team in huis te hebben," aldus Paul Evans, Security Technology Manager van Heathrow. "Hun innovatieve technologieplatform en inzet voor continue ontwikkelingsactiviteiten, een veiligstelling ten overstaan van toekomstige securitydetectiestandaarden, zullen een cruciale rol spelen in het uitvoeren van een succesvol EDS-vervangingsproject en verzekeren dat we onze klanten het hoogste niveau inzake veiligheid en security bieden wanneer ze via Heathrow reizen, tot ver in de toekomst."

Tom Ripp, CEO van Analogic Corporation, gaf volgend commentaar: "We zijn vereerd met onze selectie door Heathrow Airport Limited voor dit belangrijke project. Het beklemtoont onze inzet om securityoplossingen van wereldklasse aan te bieden. Dit partnerschap is een getuigenis voor onze innovatieve technologie en de toewijding van ons team voor uitmuntendheid. We kijken ernaar uit om nauw met Heathrow samen te werken om de security en de doeltreffendheid van hun bagagescreeningprocessen te verbeteren, teneinde reizigers een veilige en vlotte ervaring te verzekeren. Ons SeleCT-systeem is ontworpen om aan de strengste normen te voldoen. We zijn dan ook enthousiast bij te dragen aan de toekomst van luchthavenbeveiliging op een van de drukste luchthavens ter wereld."

Over Analogic Corporation

Analogic Corporation, met hoofdzetel in Salem, NH, is een wereldleider in het ontwerp, de ontwikkeling, de productie en de ondersteuning van technisch geavanceerde en kostenefficiënte oplossingen voor beeldvorming & detectie en voedingstechnologie voor luchtvaartbeveiliging, gezondheidszorg en andere high-end industriële markten. Meer informatie: www.analogic.com.

