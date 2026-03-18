SLB OneSubsea si aggiudica un contratto EPC integrato per lo sviluppo di un giacimento in acque profonde

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La società globale di tecnologia in ambito energetico SLB (NYSE: SLB), oggi ha annunciato che la sua joint venture OneSubsea™ si è aggiudicata un contratto di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) integrato da parte di China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Il contratto comprende 20 pozzi e prevede la costruzione di sistemi di produzione sottomarina integrata per lo sviluppo del giacimento sottomarino Kaiping 18-1 nel Mar Cinese Meridionale.

Il contratto prevede che SLB OneSubsea realizzi tecnologia di produzione sottomarina standardizzata che comprende una pompa elettrica a immersione doppia (ESP), alberi orizzontali con gas lift e iniezioni di gas, collettori, connettori e sistemi di controllo, oltre all'assistenza per l'installazione e la messa in servizio.

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