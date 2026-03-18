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SLB OneSubsea si aggiudica un contratto EPC integrato per lo sviluppo di un giacimento in acque profonde

L'assegnazione si aggiunge alla pipeline dei progetti di OneSubsea e rafforza il suo progetto di sistemi standardizzati

original SLB OneSubsea will deliver standardized subsea production technology that includes dual electric submersible pump (ESP), gas lift and gas injection horizontal trees, manifolds, connectors, and control systems, along with installation and commissioning support.

SLB OneSubsea will deliver standardized subsea production technology that includes dual electric submersible pump (ESP), gas lift and gas injection horizontal trees, manifolds, connectors, and control systems, along with installation and commissioning support.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La società globale di tecnologia in ambito energetico SLB (NYSE: SLB), oggi ha annunciato che la sua joint venture OneSubsea™ si è aggiudicata un contratto di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) integrato da parte di China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Il contratto comprende 20 pozzi e prevede la costruzione di sistemi di produzione sottomarina integrata per lo sviluppo del giacimento sottomarino Kaiping 18-1 nel Mar Cinese Meridionale.

Il contratto prevede che SLB OneSubsea realizzi tecnologia di produzione sottomarina standardizzata che comprende una pompa elettrica a immersione doppia (ESP), alberi orizzontali con gas lift e iniezioni di gas, collettori, connettori e sistemi di controllo, oltre all'assistenza per l'installazione e la messa in servizio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Media
Josh Byerly – SVP, Comunicazioni globali
Moira Duff – Direttore, Comunicazioni esterne
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investitori
James R. McDonald – SVP, Relazioni con gli investitori e Affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore, Relazioni con gli investitori
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Industry:

SLB

NYSE:SLB
Details
Headquarters: Paris, Houston, London, and The Hague, ..
Website: www.slb.com
CEO: Olivier Le Peuch
Employees: 96,000
Organization: PUB
Revenues: 36.29 Billion (2024)
Net Income: 4.46 Billion (2024)
Release Versions
EnglishPortugueseGermanItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

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