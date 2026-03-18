Lwart Environmental Solutions深化與Rimini Street的長期合作關係，整合VMware與SAP的技術支援，以重新掌握授權及產品路線圖的決策權

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 軟體支援與代理型人工智慧企業資源規劃公司（Agentic AI ERP Company™）、以及Oracle、SAP和VMware軟體的一流支援服務協力廠商 Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) 今日宣布，世界領先石油再精煉和工業永續發展組織之一的Lwart Environmental Solutions已進一步擴大與Rimini Street的長期合作關係。

透過將SAP和VMware的技術支援服務轉由Rimini Street提供，Lwart已直接掌控其軟體授權、升級及技術路線圖的決策權，從而擺脫了供應商主導的時間限制和成本上漲的困擾。此舉不僅提升了技術支援的響應速度、降低了營運成本，更讓Lwart的資訊科技部門得以按照自身需求運作核心系統，從而釋放資源，專注於營運改善與長期創新。

近十年的可靠支援帶來穩定性和成本控制

Lwart經營著全球最先進的循環經濟石油回收生態系統之一，每年可在巴西一半以上的城市處理2.4億公升廢油。其SAP和VMware系統為遍布全國的1,100名使用者提供物流和營運支援，其中包括540名使用行動裝置的卡車司機，他們依靠SAP系統記錄在巴西3,700座城市進行的石油收集和付款。

巴西國內的經濟壓力迫使Lwart必須仔細評估如何在不影響系統可靠性的前提下降低資訊科技成本，因此該公司首次向Rimini Street尋求協助。SAP系統對Lwart的營運至關重要，一旦系統宕機，將立即中斷全國的石油收集業務。在對預期服務品質、價值、專業技能和可靠性進行全面評估後，Lwart決定將SAP支援服務從供應商轉向Rimini Support™ for SAP。

「自從我們將SAP的技術支援轉移至Rimini Street以來，我們獲得的體驗一直都很棒。」Lwart Environmental Solutions資訊科技和採購主管Jefferson Andriotti表示，「SAP ECC 6系統在Rimini Support™的支援下穩定運行、安全可靠且性能卓越，我不再需要像一些同行那樣，頻繁地升級或遷移到新版本的SAP。Rimini Street讓我的團隊能夠將精力集中在滿足客戶與合作夥伴的需求以及Lwart的未來發展上，而不是疲於因應不必要的業務中斷。」

Lwart利用Rimini Support™ for VMware緩解VMware授權壓力

Broadcom收購VMware後，VMware的授權政策發生重大變化，導致成本幾乎增加了三倍，Lwart因此決定擴大與Rimini Street的合作。

「我們要麼需要承擔Broadcom授權成本的大幅上漲，要麼就得另尋他路。」Andriotti表示，「我們考慮過Nutanix或Citrix，但Rimini Street在SAP支援方面做得非常出色，所以我們想，『為什麼不用他們來提供VMware支援呢？』」

基於與Rimini Street建立的可靠合作關係，以及對Rimini Street廠商無關支援模式的信任，Lwart選擇了Rimini Support™ for VMware，該服務所隸屬的Rimini Custom™可為包括已停產系統在內的各種企業軟體提供第三方支援和管理服務。Rimini Support for VMware幫助Lwart降低維護成本，為其關鍵系統帶來更高品質的支援，並避免了為獲得全面支援而被迫升級。

Rimini Street的其他優勢包括：

成本節約助力Lwart的業務流程創新

此次深化合作關係確保了Lwart的SAP和VMware系統的高可用性和運作穩定性，同時顯著降低了持續的資訊科技管理成本。由於日常維護需求得到了專業保障，Lwart的資訊科技團隊現得以專注於流程現代化，以支援其遍布全國的收款和物流網路。

「有了Rimini Street，我們的SAP和VMware環境運作順暢無虞。」Andriotti表示，「這種可靠性讓我們有時間改進業務流程，並與創新團隊更緊密地合作。值得信賴的合作夥伴確保了我們的核心系統持續運行，讓我們能夠專注於業務的未來發展方向。」

「我們與Lwart Environmental Solutions的長期合作關係建立在信任、協作和對成果的共同承諾之上。」Rimini Street美洲區總經理Edenize Maron表示，「我們為SAP ERP和VMware虛擬化環境提供可靠且高效的支援，幫助Lwart將人力、時間和資金重新投入到業務發展中。我們自豪於能夠助力Lwart在循環經濟營運方面的持續成長與領導地位，更重要的是，我們協助Lwart實踐其使命，即保護自然資源，並為所有人創造一個更具環保意識的世界。」

閱讀完整內容，瞭解Lwart如何利用Rimini Street確保VMware和SAP系統的穩定運作。

瞭解Rimini Street如何協助資訊科技主管掌握授權決策、升級時機及長期平台策略。

關於Rimini Street, Inc.

羅素2000指數（Russell 2000®）公司Rimini Street, Inc.（納斯達克代號：RMNI）是一家久經考驗、值得信賴的全球供應商，專精於端對端、關鍵任務型企業軟體支援、託管服務及創新的代理型人工智慧ERP解決方案，也是Oracle、SAP和VMware軟體的領先支援服務協力廠商。公司與《財星》全球百大企業、《財星》500強企業、中型企業、公共事業部門和政府機構簽訂數千份資訊科技服務合約，他們運用Rimini Smart Path™方法論，不僅實現了更優異的營運成果，更節省數十億美元開支，並將資金投入到人工智慧及其他創新領域。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.riministreet.com ，並在 X 、 Facebook 、 Instagram 和 LinkedIn 上與Rimini Street聯絡。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法案》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「預期」、「假設」、「相信」、「預算」、「繼續」、「可以」、「目前」、「估計」、「預計」、「預報」、「未來」、「打算」、「也許」、「或許」、「前景」、「計畫」 、「可能」、「目標」、「潛力」、「預測」、「推測」、「反映」、「導致」、「似乎」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」和其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫和我們對此類計畫的投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也非歷史事實。這些陳述受制於有關Rimini Street業務的一系列風險和不確定性，實際結果可能會大相逕庭。此類風險和不確定性包括但不限於：我們吸引新客戶或者留住現有客戶和/或向現有客戶銷售更多產品和服務的能力；我們實現和維持合理營收增速的能力；營收成本，包括與我們推動成長的努力相關的成本變化，以及為符合目前營收預期和擴大業務而展開成本管控的相關結果；產業內競爭加劇帶來的影響和我們有效參與競爭的能力；我們成功向市場宣傳企業資源規劃(ERP)軟體支援和代管服務的優勢，以及銷售構成我們「Rimini Smart Path™」解決方案組合的產品和服務（包括但不限於我們的代理AI ERP解決方案）的能力；我們關於定價模式的規劃和相較於使用其他供應商，客戶可實現的成本撙節預期；我們的客戶和潛在客戶所面臨的ERP軟體管理和支援服務格局的演變；我們對潛在總市場規模的估算；季節性趨勢對我們經營業績的影響，包括廠商提供的軟體支援和代管服務的合約續約週期；企業軟體廠商推動客戶升級或移轉至雲端版企業軟體的措施對我們經營業績的影響；我們快速擴大營運規模以滿足客戶不斷變化需求的能力，或根據客戶需求變化充分降低成本的能力；將人工智慧(AI)技術融入我們產品或服務所產生的風險，或者我們及第三方供應商和服務提供者所使用的AI技術存在的任何缺失；我們維護、保護和提升品牌的能力；2025年7月我們與Oracle達成的和解協議的持續影響和我們遵守該協議條款的能力；我們逐步停止Oracle PeopleSoft軟體產品支援服務的相關措施，以及此類措施對未來期間營收和成本的影響；一名或多名管理團隊成員流失的風險，以及我們吸引和留住更多合格技術、銷售和行銷人員的能力；我們擴大行銷和銷售能力的能力；我們避免服務中斷或效能下降的能力，以及任何此類中斷或效能問題對我們業務的影響；我們抵禦網路安全威脅、遵守資料保護和隱私法規的能力；我們對新產品推出、創新解決方案、合作和聯盟計畫的預期，以及我們建立和維護策略性合作夥伴關係的能力；我們進行國際擴張的能力和與全球營運相關的風險；總體經濟趨勢的影響，包括通脹和外匯匯率變動，以及影響我們所在產業和客戶所在產業的整體金融、經濟、監管和政治環境；我們透過營運募集大量資金、或為業務擴張以及新服務和新產品研發募集額外資金的能力；我們的商業計畫和我們有效保障並管理成長及相關投資的能力；與客戶留存率相關的風險，包括我們準確預測留存率的能力；我們保護智慧財產權的能力；我們維持有效的財務報告內部控制體系的能力；法律法規的變動，包括稅法變動或我們採取的稅務立場的不利結果；關稅成本，包括美國政府徵收的關稅和受影響國家採取貿易報復措施的可能性；我們從淨經營虧損中取得抵免收益的能力；環境、社會和治理(ESG)事項對我們聲譽或業務的任何負面影響，以及我們對此類事項的揭露使業務面臨額外成本或風險的情況；我們信貸安排的持續償債義務，以及對業務的財務及營運條款限制和相關利率風險；我們的現金和現金等價物是否足以滿足流動性需求；我們股價的波動性；我們股票回購計畫下的回購金額和時間（如有），以及我們透過此等計畫提升股東價值的能力；我們與美國政府和各國政府維持良好關係並與政府機構/部門簽署新合約的能力；可能擾亂我們或現有及潛在客戶業務的災難性事件的發生；未來對互補企業、產品、訂閱服務或技術的收購或投資；以及Rimini Street於2026年2月19日遞交的Form 10-K年度報告中「風險因素」章節所述內容，以及Rimini Street未來遞交的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當期報告及向美國證券交易委員會遞交的其他文件中不時更新的相關內容。此外，前瞻性陳述提供了截至本通訊稿發表之日Rimini Street對未來事件和觀點的預期、計畫或預測。Rimini Street預計後續事件和事態發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有任何這方面的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本通訊稿發表之日後任何日期的評估結果。

© 2026 Rimini Street, Inc. 保留所有權利。「Rimini Street」是Rimini Street, Inc.在美國及其他國家的註冊商標，Rimini Street、Rimini Street標誌及其組合，以及其他以TM標示的標記均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標均為其各自擁有者的財產，除非另有說明，否則Rimini Street與任何此類商標持有人或本文提及的其他公司並無關聯、認可或聯繫。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。