NuORDER by Lightspeed anuncia una colaboración con Boozt para fomentar las compras basadas en datos con el fin de estimular el crecimiento

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--NuORDER by Lightspeed anuncia una nueva colaboración estratégica con Boozt, un minorista digital líder en los países nórdicos, con el fin de integrar más inteligencia de compra en sus operaciones y favorecer el crecimiento continuo de NuORDER en los mercados europeos. Esta colaboración sustituye las hojas de cálculo dispersas y los flujos de trabajo manuales por una plataforma centralizada que conecta la variedad de productos, los pedidos y los datos de los productos, lo que aumenta la visibilidad en el proceso de compra de Boozt. La mayor transparencia permite tomar decisiones de selección más informadas, colaborar más estrechamente con los socios mayoristas de las marcas y ofrecer a los clientes productos más adecuados.

Boozt utilizará la plataforma de NuORDER para integrar la variedad de productos, los pedidos y los datos de los productos en un único sistema unificado, lo que aportará mayor estructura al proceso de compra, reducirá la duplicación de tareas y favorecerá un crecimiento rentable. La colaboración con Boozt ayudará a NuORDER a establecer vínculos más sólidos con las marcas de la región y a obtener una visión más detallada de las preferencias de comercialización en Europa.

«En Boozt Group nos complace asociarnos con NuORDER mientras seguimos reforzando nuestro ecosistema digital de venta al por mayor», afirmó Evelyne Durhuus Daugberg, directora de Compras de Boozt Group. «Partiendo de la sólida base con la que ya contamos, NuORDER nos ayuda a trabajar de forma más eficiente, tanto a nivel interno como en colaboración con nuestras marcas asociadas, al conectar la gama de productos, los pedidos y los datos de los productos en una única plataforma compartida. El acceso temprano a datos estructurados en el proceso de compra permite una planificación más proactiva, decisiones de selección más precisas y mejores previsiones en todos los mercados. Esta colaboración respalda nuestra ambición de ampliar una forma de trabajar más conectada y basada en datos que genere valor tanto para los socios como para los clientes».

«Las decisiones de compra definen la experiencia del cliente mucho antes de que un producto salga al mercado», afirmó Chris Akrimi, vicepresidente de Red de proveedores y Estrategia de comercialización B2B de NuORDER by Lightspeed. «Para los minoristas de comercio electrónico que dan prioridad a la tecnología, como Boozt, la capacidad de adaptar los catálogos a los hábitos de compra de los clientes supone una gran ventaja. Nuestra colaboración refleja un compromiso compartido de aplicar la inteligencia de compra de manera que se mejoren los catálogos y la experiencia del cliente sea más adecuada. A medida que NuORDER continúa su expansión en Europa, colaboraciones como esta nos ayudan a apoyar a los minoristas a gestionar operaciones complejas en múltiples mercados con más claridad y control».

Gracias a esta colaboración, Boozt obtendrá una visión más clara de todo su catálogo, lo que permitirá a sus equipos tomar decisiones más estratégicas sobre la gama de productos y su distribución en los distintos mercados. Una mayor visibilidad de toda la gama de productos ayudará al minorista a responder con rapidez a los cambios en las preferencias de los clientes. Estas mejoras permiten a Boozt ofrecer a los clientes una selección de productos más adecuada, mejorando así la experiencia de compra en cada punto de contacto.

Para NuORDER, la colaboración con Boozt supone un avance en su expansión europea. La colaboración con un minorista digital líder en los países nórdicos destaca la capacidad de la plataforma para respaldar a los principales minoristas de comercio electrónico, al tiempo que administra las complejidades de las operaciones transfronterizas, incluyendo múltiples divisas y necesidades de compra específicas de cada zona geográfica. NuORDER está preparada para ayudar a más minoristas digitales a expandirse de manera eficiente por toda Europa y más allá.

Para obtener más información sobre NuORDER de Lightspeed, visite www.nuorder.com.

Acerca de NuORDER de Lightspeed

NuORDER de Lightspeed es una plataforma líder de comercio B2B que facilita la compra y venta al por mayor. NuORDER ofrece un conjunto completo de soluciones de comercio diseñadas para agilizar la forma en que las marcas venden sus productos en todo el mundo, al tiempo que proporciona a los minoristas la información que necesitan para tomar mejores decisiones de compra. En la actualidad, más de 4000 marcas y más de 100 000 minoristas verificados utilizan NuORDER para transformar sus operaciones al por mayor. Lightspeed adquirió NuORDER en 2021.

La plataforma de comercio integral de Lightspeed, que respalda a las empresas clave de la economía mundial, permite a los comerciantes innovar para simplificar, escalar y ofrecer una experiencia excepcional al cliente. La solución de comercio en la nube de Lightspeed transforma y unifica las operaciones físicas y en línea, las ventas multicanal, la expansión a nuevas ubicaciones, los pagos internacionales, las soluciones financieras y la conexión con las redes de proveedores.

Fundada en Montreal (Canadá) en 2005, Lightspeed cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: LSPD) y en la Bolsa de Toronto (TSX: LSPD). Cuenta con equipos en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, la empresa presta servicios a empresas minoristas, hoteleras y de golf en más de 100 países.

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Declaraciones prospectivas

This news release may include forward-looking information and forward-looking statements within the meaning of applicable securities laws (" forward-looking statements Este comunicado de prensa puede incluir información prospectiva y declaraciones prospectivas con arreglo a la legislación aplicable en materia de valores («declaraciones prospectivas»), incluyendo información relativa a las ofertas de productos y asociaciones de Lightspeed. Las declaraciones prospectivas son declaraciones que son predictivas por naturaleza, dependen de o se refieren a eventos o condiciones futuras y se identifican por palabras como «hará», «espera», «anticipa», «pretende», «planea», “cree”, «estima» o expresiones similares relativas a asuntos que no son hechos históricos. Tales declaraciones se basan en las expectativas actuales de la dirección de Lightspeed e inherentemente implican numerosos riesgos e incertidumbres, conocidos y desconocidos, incluyendo factores económicos. Una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas recogidas en este comunicado de prensa, incluyendo, entre otros factores, aquellos factores de riesgo identificados en nuestro Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations más reciente, bajo «Risk Factors» en nuestro Annual Information Form más reciente, y en nuestros otros archivos presentados ante las autoridades reguladoras de valores canadienses y la U.S. Securities and Exchange Commission, todos los cuales están disponibles en nuestros perfiles en SEDAR+ en www.sedarplus.com y en EDGAR en www.sec.gov. Se advierte a los lectores que tengan en cuenta estos y otros factores detenidamente a la hora de tomar decisiones con respecto a las acciones de voto subordinado de Lightspeed y que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas recogidas en este comunicado de prensa no son garantías de resultados futuros y, aunque las declaraciones prospectivas se basan en ciertas suposiciones que Lightspeed considera razonables, los acontecimientos y resultados reales podrían diferir materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas realizadas por Lightspeed. Salvo que la ley aplicable lo exija expresamente, Lightspeed no asume ninguna responsabilidad de actualizar públicamente o modificar dichas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

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