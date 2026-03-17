Riskified lanceert Dispute Resolve voor Shopify om handelaren te helpen chargeback-beheer te automatiseren en verloren inkomsten te recupereren

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), een leider in e-commerce fraude en risico-informatie, maakte vandaag de release bekend van Dispute Resolve voor Shopify. Dit gespecialiseerde aanbod is ontworpen om het vaak complexe, sterk handmatige proces voor chargeback-beheer te transformeren in een gestroomlijnde, geautomatiseerde engine, die handelaren van Shopify in staat stelt om inkomsten efficiënter en met minder handmatige inspanningen te recupereren.

Heel wat handelaren zien zich momenteel verplicht om op verschillende betaalgatewayportals aan te melden om frauduleuze en niet-frauduleuze chargebacks te bekijken, onweerlegbaar bewijs handmatig te kopiëren/plakken en te organiseren, en aangepaste rapportering tot stand te brengen om winrateprestaties te beoordelen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.