Sub-Q Bionics annonce un accord de licence visant à faire progresser la prise en charge du lymphœdème

STILLWATER, Minn. & TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--Sub-Q Bionics, la société de dispositifs médicaux développant un système innovant de drainage lymphatique implantable conçu pour aider les patients atteints de lymphœdème à mieux gérer leurs symptômes, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de licence avec la Mayo Clinic.

Dans le cadre de cet accord, Sub-Q Bionics a obtenu une licence sur le savoir-faire clinique de la Mayo Clinic en matière de chirurgie reconstructive et lymphatique. Dans le cadre de cette collaboration, le Dr Vahe Fahradyan, chirurgien plasticien et reconstructeur spécialisé en chirurgie lymphatique, prévoit de travailler avec Sub-Q Bionics en tant que collaborateur clinique afin de soutenir les activités de développement en cours de la société.

Le lymphœdème est une affection chronique causée par un drainage lymphatique altéré pouvant entraîner un gonflement persistant, une gêne et une mobilité réduite. Il survient fréquemment à la suite d’un traitement contre le cancer, en particulier chez les survivantes du cancer du sein. Sub-Q Bionics développe le premier système de drainage lymphatique bionique implantable au monde, conçu pour faciliter la circulation de la lymphe et aider les patients à retrouver leur niveau d’activité physique d’avant le diagnostic.

« Cet accord nous permet de travailler en étroite collaboration avec d’autres experts cliniques de premier plan en chirurgie lymphatique et reconstructive », a indiqué Jordan Pollack, président-directeur général de Sub-Q Bionics. « Nous cherchons à accéder au marché américain et nous nous réjouissons de bénéficier des connaissances cliniques de la Mayo Clinic pour le développement de cette nouvelle technologie médicale. Nous apprécions cette opportunité de collaborer avec le Dr Fahradyan alors que nous poursuivons le développement de notre système ».

About Sub-Q Bionics

Sub-Q Bionics est une société de technologie médicale qui développe un système de drainage lymphatique implantable destiné à aider à prendre en charge le lymphœdème, une affection chronique dont souffrent souvent les survivants du cancer. La technologie de la société est conçue pour faciliter la circulation lymphatique grâce à un dispositif implantable qui agit sous la peau afin de favoriser le déplacement de la lymphe et de traiter le gonflement, l’inconfort et les limitations de mobilité associés à cette maladie. La société a son siège social à Stillwater, dans le Minnesota, aux États-Unis.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.