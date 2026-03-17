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Riskified推出面向Shopify的Dispute Resolve服务，助力商家实现拒付管理自动化并追回损失的收入

这项全新的专项服务将Riskified的端到端风险情报平台扩展至Shopify品牌，全面保护从账户登录、结账到售后退货及退款索赔的整个客户旅程

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 电商反欺诈与风险智能领域的领军企业Riskified（NYSE：RSKD）今日宣布面向Shopify平台推出Dispute Resolve（争议解决）。这款专业解决方案旨在将传统上复杂且高度人工化的拒付管理流程转变为自动化高效引擎，帮助Shopify商家以更少人工投入实现更高效的收入追回。

当前，众多商家被迫登录多个支付网关平台查看欺诈及非欺诈性拒付，通过手动复制粘贴整理有力证据，并构建定制化报告来评估胜诉率。Dispute Resolve通过实时数据面板构建统一真实数据源，该面板可自动同步对接各类支付网关，实时呈现争议处理效能，显著优化工作流程。该方案配备人工智能驱动的"有力证据编辑器"，可自动将案例数据填充至定制化模板，将单次争议准备时间从30分钟压缩至5分钟。通过将被动管理升级为主动执行引擎，商家现可直接在Riskified平台内完成证据提交与拒付受理。

发布Dispute Resolve进一步强化了Riskified与Shopify生态系统的深度集成，为消费者旅程各阶段构筑全方位安全防护。除拒付管理外，Riskified平台为商家提供贯穿全生命周期的解决方案矩阵——从账户登录、结账到售后索赔。其中包含Chargeback Guarantee（拒付保障）服务，使商家能够安全批准更多订单；配合Policy Protect（政策保护）功能，保护品牌免受促销滥用、未经授权的经销商滥用，以及退款索赔和退货滥用所导致的成本上升。通过运用行业定制化机器学习模型及庞大的全球商户网络，Riskified助力Shopify品牌自信地实现业务扩张，同时为客户提供更智能、更流畅的体验。

全球生活方式音频品牌Skullcandy已成为众多借助Riskified Shopify应用提升绩效的商户代表。借助Riskified自动化工具与校准审批阈值，Skullcandy团队在12个月内实现批准收入增长4倍，同时将拒付率维持在0.06%的极低水平。

Skullcandy信息技术总监Zach Belles表示，“我们通过Shopify应用访问Riskified，轻松实现欺诈策略管理与绩效监控，而且Riskified支持团队始终为我们提供稳定可靠的解决方案。”

点击此处阅读Skullcandy的成功案例。

欢迎参加“从结账到索赔：Shopify商家如何借助Riskified防范欺诈并提升营收”网络研讨会，会议将于2026年3月25日（星期三）直播并支持点播。了解Riskified与Shopify的无缝集成如何助力商家提升订单批准率、降低错误拒付、优化客户体验，以及领先的音频生活方式品牌Skullcandy如何重塑其反欺诈策略。

关于Riskified

Riskified (NYSE:RSKD)使企业能够通过巧妙应对风险来释放电子商务的成长潜力。许多全球最大的品牌和在线销售的上市公司都依赖Riskified确保防范退单纠纷，大规模打击欺诈和政策滥用，并提高客户保留率。Riskified由AI驱动的欺诈和风险情报平台由庞大的电子商务风险分析师、数据科学家和研究人员团队开发和管理。该平台分析每次互动背后的个体，以提供实时决策和基于身份的强大洞察力。 如需了解更多信息，请访问riskified.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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企业传播：
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传播部高级总监
press@riskified.com

投资者关系：
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投资者关系主管
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