DNA Script与拉丁美洲及东亚地区分销商达成合作协议，进一步拓展全球按需DNA合成服务的覆盖范围

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- DNA合成领域的先驱企业DNA Script致力于为科学家提供快速、按需获取的高质量DNA。该公司今日宣布已与Gencell、Bio-Medical Science Co.（BMS）以及Biostream签署分销协议，进一步扩大了其SYNTAX™平台在全球范围内的覆盖，该平台可实现去中心化、内部化及按需寡核苷酸生产。根据协议，Gencell将负责拉丁美洲地区的SYNTAX™平台分销，Bio-Medical Science将覆盖韩国市场，Biostream则将为日本客户提供支持。

此次业务扩展符合DNA Script的战略目标，即推动SYNTAX在全球范围内的广泛应用，并使远离欧美主要寡核苷酸生产中心的科研人员能够更快速、更可靠地获取DNA。每家分销商均是拥有成熟区域网络的知名生命科学与健康科学企业，这使得当地用户无需依赖海外生产，即可获得DNA合成服务。

寡核苷酸是众多应用领域中至关重要的原料，但远离大规模合成中心的研究人员往往因交货周期长或物流限制而面临项目延误。DNA Script的自动化台式SYNTAX平台解决了这些难题，让研究人员仅需数小时即可在实验室内部直接合成单链DNA寡核苷酸。该平台将模式从集中式供应链转变为本地DNA生产，确保地理位置不再成为制约科研速度的因素。

DNA Script首席执行官Marc Montserrat表示： “我们很高兴能建立这些新的合作伙伴关系，这是我们扩大单链DNA寡核苷酸全球可及性和供应范围战略的重要组成部分，旨在让世界各地的研究人员都能获得这些产品。这些分销协议将扩大该平台的全球覆盖范围，支持公司的持续增长，并使研究人员无论身处何地，都能更快速、更可靠地获取寡核苷酸。”

Gencell首席执行官Fabio Andrés Zapata表示： “这一联盟是加速拉丁美洲创新进程的关键一步。通过将SYNTAX等技术引入该地区的研究人员手中，我们帮助缩短研发周期，并推动当地生物制造产业的发展。我们很自豪能增强该地区的科技实力，使拉丁美洲在全球科学和生物技术领域成为竞争力与日俱增的参与者。”

Bio-Medical Science（BMS）副总裁Dukhyun Lim表示： “SYNTAX为研究人员提供了更强的控制力和更快的寡核苷酸制备速度，使他们能够更独立地掌控项目工作流程，我们很高兴能支持该产品在韩国上市。”

BioStream Co.社长Iwabuchi Takeshi补充道： “此次合作增强了我们在日本全国推广先进生命科学技术的能力，有助于客户减少对海外合成服务的依赖，并缩短交货周期。”

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