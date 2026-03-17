Riskified lanciert Streitbeilegung für Shopify, damit Händler Rückbuchungen automatisch verwalten und entgangene Gewinne zurückgewinnen können

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), ein führender Anbieter von Lösungen für E-Commerce-Betrug und Risikoinformationen, hat heute die Veröffentlichung von Dispute Resolve für Shopify bekanntgegeben. Dieses spezialisierte Angebot soll den häufig komplexen, hoch manuellen Rückbuchungsverwaltungsprozess einer optimierten, automatisierten Engine überlassen, sodass Shopify-Händler Umsatz effizienter und mit geringerem manuellem Aufwand zurückgewinnen können.

Viele Händler sehen sich derzeit gezwungen, sich bei mehreren Zahlungsgateway-Portalen anzumelden, um betrügerische und nicht-betrügerische Rückbuchungen anzuzeigen, überzeugende Beweise manuell zu kopieren/einzufügen und zu organisieren und individuelle Berichte zu erstellen, um die Erfolgsquote zu beurteilen. Dispute Resolve bietet eine zentrale Datenquelle über ein Echtzeit-Dashboard, das automatisch mit verschiedensten Zahlungsgateways synchronisiert wird. Dies gibt augenblicklichen Aufschluss über die Streitfall-Performance und verbessert die Arbeitsabläufe deutlich. Die Lösung umfasst einen KI-gestützten Compelling Evidence Editor, der Falldaten automatisch in individuelle Vorlagen eingibt, wodurch sich die Vorbereitungszeit für Streitfälle von mehr als 30 Minuten auf 5 Minuten verkürzt. Indem Händler von einer passiven Verwaltungsschicht auf eine proaktive Ausführungsengine umstellen, können sie jetzt direkt über die Riskified-Plattform Beweise übermitteln und Rückbuchungen akzeptieren.

Die Lancierung von Dispute Resolve stärkt die enge Integration zwischen Riskified und dem Shopify-Ökosystem durch eine umfangreiche Sicherheitsschicht, die jede Stufe der Kunden-Journey schützt. Abgesehen von der Rückbuchungsverwaltung bietet die Riskified-Plattform Händlern eine Lösungssuite zur Sicherung des gesamten Lebenszyklus – von der Anmeldung über die Bezahlung bis hin zu Ansprüchen nach dem Kauf. Dies umfasst eine Rückbuchungsgarantie, dank der Händler auf sichere Weise mehr Aufträge entgegennehmen können, sowie Policy Protect, wodurch Marken vor den steigenden Kosten von Missbrauch durch Aktionen, Missbrauch durch unbefugte Wiederverkäufer sowie Missbrauch in Bezug auf Rückerstattungsansprüche und Retouren geschützt werden. Riskified nutzt branchenspezifische Machine-Learning-Modelle und ein breites globales Händlernetzwerk, um Shopify-Marken dabei zu helfen, sicher zu skalieren und gleichzeitig eine intelligentere und nahtlose Erfahrung für ihre Kunden zu gewährleisten.

Die globale Lifestyle-Audio-Marke Skullcandy gehört zu den zahlreichen Händlern, die die Riskified-Shopify-App bereits nutzen, um ihre Performance zu steigern. Die automatisierten Tools und neu kalibrierten Genehmigungsschwellen von Riskified haben dem Team von Skullcandy dabei geholfen, einen 4-fachen Anstieg des freigegebenen Umsatzes zu erzielen und gleichzeitig eine geringfügige Rückbuchungsquote von 0,06 % über einen Zeitraum von 12 Monaten aufrechtzuerhalten.

„Wir greifen über die Shopify-App auf Riskified zu. Dadurch sind die Verwaltung unserer Betrugsstrategie und die Überwachung der Performance ganz leicht. Zudem wissen wir, dass das Riskified-Supportteam stets zur Verfügung steht und Probleme konsistent und zuverlässig löst“, sagte Zach Belles, Director of IT bei Skullcandy.

Lesen Sie hier die Erfolgsgeschichte von Skullcandy.

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Über Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) ermöglicht es Unternehmen, das Wachstum im E-Commerce zu steigern, indem sie Risiken geschickt umgehen. Viele der weltweit größten Marken und börsennotierten Unternehmen, die online verkaufen, verlassen sich auf Riskified, um sich vor Rückbuchungen zu schützen, Betrug und Richtlinienmissbrauch in großem Umfang zu bekämpfen und die Kundenbindung zu verbessern. Die KI-gestützte Betrugs- und Risikoplattform von Riskified, die von dem größten Team von E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und Forschern entwickelt und verwaltet wird, analysiert das Individuum hinter jeder Interaktion, um Echtzeitentscheidungen und zuverlässige identitätsbasierte Erkenntnisse zu liefern. Erfahren Sie mehr unter riskified.com.

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