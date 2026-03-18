SLB OneSubsea erhält integrierten EPC-Vertrag für die Tiefwassererschließung

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Das globale Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) meldete heute, dass sein Joint Venture OneSubsea™ von der China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) einen integrierten Auftrag für die Bereiche Engineering, Produktion und Bau (Engineering, Production, and Construction, EPC) eines Fördersystems für mehrere Bohrlöcher erhalten hat. Der Vertrag umfasst 20 Bohrlöcher und beinhaltet die Lieferung von integrierten Unterwasser-Produktionssystemen für die Erschließung des Tiefwasserfeldes Kaiping 18-1 im Südchinesischen Meer.

Nach dem Vertrag wird SLB OneSubsea standardisierte Unterwasser-Produktionstechnologie liefern, die anderem eine duale elektrische Tauchpumpe (Electric Submersible Pump, ESP), horizontale Gaslift- und Gasinjektions-Eruptionskreuze, Verteilerstationen, Verbindungsstücke und Steuerungssysteme sowie den Installations- und Inbetriebnahme-Support umfasst.

"Diese Vergabe verdeutlicht die anhaltende Übernahme unserer standardisierten Unterwassersysteme und die Effizienzvorteile, die sie in komplexen Projekten mit mehreren Bohrlöchern bringen können", sagte Mads Hjelmeland, Chief Executive Officer von SLB OneSubsea. “Durch Anwendung bewährter Konstruktionen und enge Zusammenarbeit mit regionalen Partnern können wir dazu beitragen, die Projektausführung zu rationalisieren und die effektive Lieferung an die CNOOC zu unterstützen.”

Die standardisierte und vereinfachte Unterwasserarchitektur von SLB OneSubsea ist dafür konzipiert, die Systemkomplexität zu verringern, betriebliche Effizienzen zu steigern und künftige Felderweiterungen zu unterstützen. Darüber hinaus trägt das integrierte Liefermodell dazu bei, die Zeitpläne für die Installation zu verdichten und den Bedarf an Offshore-Schiffen zu minimieren.

Die Projektausführung erfolgt in Zusammenarbeit mit regionalen Partnern, um die Fertigungs- uund Lieferkettenkapazitäten vor Ort zu stärken, was zu einer effizienten Abwicklung beiträgt und Kontinuität für zukünftige Unterwasser-Erschließungen gewährleistet.

Kernpunkte

Die CNOOC hat SLB OneSubsea den Zuschlag für einen Multi-Well-EPC-Vertrag für die Lieferung von integrierten Unterwasser-Produktionssystemen zur Erschließung des Tiefwasserfeldes Kaiping 18-1 im Südchinesischen Meer erteilt.

Im Rahmen des Projekts soll standardisierte Unterwasser-Produktionstechnologie geliefert werden, die zur Steigerung der betrieblichen Effizienz beitragen soll.

Zur effizienten Projektdurchführung werden regionale Partner und Fertigungsressourcen vor Ort einbezogen.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über SLB OneSubsea

SLB OneSubsea treibt die neue Unterwasserära voran, die digitale und technologische Innovationen nutzt, um die Öl- und Gasförderung unserer Kunden zu optimieren, Unterwasseroperationen zu dekarbonisieren und das große Potenzial von Unterwasserlösungen zur Beschleunigung der Energiewende zu erschließen. OneSubsea ist ein Joint Venture von SLB, Aker Solutions und Subsea7 mit Hauptsitz in Oslo und Houston und 10.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter onesubsea.com.

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