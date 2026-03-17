1,5 miliardi di donne non si sottopongono agli esami preventivi essenziali, nonostante l'aumento dei tassi di screening a livello mondiale
1,5 miliardi di donne non si sottopongono agli esami preventivi essenziali, nonostante l'aumento dei tassi di screening a livello mondiale
La quinta edizione dell'Health Index di Hologic Global Women rivela che oltre metà delle donne in tutto il mondo non si erano sottoposte agli esami per le condizioni essenziali durante l'anno precedente
Hologic e Gallup riuniscono un gruppo di esperti per discutere su come colmare le lacune nell'accesso agli screening
WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Il leader mondiale nel settore della salute femminile, Hologic, Inc. (Nasdaq: HOLX), ha pubblicato oggi dei dati che indicano che, sebbene a livello globale sia aumentata la diffusione degli esami diagnostici per alcune patologie tra le donne, permane un notevole divario nello screening. Oltre metà delle donne e delle ragazze di età pari e superiore ai 15 anni, una stima di 1,5 miliardi di donne, non si sono sottoposte a screening per il tumore, l'ipertensione, il diabete o le infezioni sessualmente trasmissibili (IST) nell'ultimo anno.
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