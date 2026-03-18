DNA Script amplía el acceso mundial a la síntesis de ADN a pedido mediante acuerdos de distribución en Latinoamérica y Asia Oriental

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--DNA Script, pionera en la síntesis de ADN especializada en brindarles a los científicos un acceso rápido y a pedido a ADN de alta calidad, ha anunciado hoy la firma de varios acuerdos de distribución con Gencell, Bio-Medical Science Co. (BMS) y Biostream para ampliar el acceso mundial a la plataforma SYNTAX™ de la empresa y facilitar la producción de oligonucleótidos de forma descentralizada, interna y a pedido. En el marco de estos acuerdos, Gencell distribuirá SYNTAX a lo largo y a lo ancho de América Latina, mientras que Bio-Medical Science se encargará de Corea del Sur y Biostream atenderá a los clientes de Japón.

El objetivo de esta expansión es sustentar la estrategia de DNA Script, que apunta a promover la adopción mundial de SYNTAX y permitir que los investigadores que se encuentran lejos de los principales centros de producción de oligonucleótidos en Europa y Estados Unidos accedan al ADN de forma más rápida y confiable. Cada uno de los distribuidores es una empresa consolidada del sector de las ciencias de la vida y la salud con redes regionales bien establecidas, lo que permite el acceso local a las capacidades de síntesis de ADN sin depender de la fabricación en el extranjero.

Los oligonucleótidos son un insumo fundamental en una amplia gama de aplicaciones, pero los investigadores situados lejos de los centros de síntesis a gran escala deben afrontar retrasos en sus proyectos debido a los largos plazos de entrega o a las limitaciones logísticas. La plataforma SYNTAX de DNA Script, automatizada y de escritorio, aborda estos desafíos al permitirles a los investigadores sintetizar los oligonucleótidos del ADN monocatenario directamente en el laboratorio en apenas unas horas, cambiando el modelo de cadenas de suministro centralizadas a la producción local de ADN y garantizando que la geografía no condicione la velocidad científica.

Marc Montserrat, director ejecutivo de DNA Script, comentó al respecto: "Estamos encantados de haber coordinado nuevas colaboraciones en el marco de nuestra estrategia para ampliar la accesibilidad y disponibilidad mundial de los oligonucleótidos de ADN monocatenario, poniéndolos a disposición de los investigadores de cualquier parte del mundo. Estos acuerdos de distribución amplían el acceso mundial a la plataforma, sustentan el crecimiento continuo de la empresa y les permiten a los investigadores acceder a los oligonucleótidos de forma más rápida y confiable, sea cual fuere su ubicación".

Por su parte, Fabio Andrés Zapata, director ejecutivo de Gencell, señaló: "Esta alianza representa un paso fundamental para agilizar la innovación en América Latina. Al acercarles estas tecnologías como SYNTAX a los investigadores de la región, contribuimos a abreviar los tiempos de desarrollo e impulsamos la biofabricación a nivel local. Nos enorgullece fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de la región, posicionando a América Latina como un actor cada vez más competitivo en la ciencia y la biotecnología a nivel mundial".

A su vez, Dukhyun Lim, vicepresidente de Ciencias Biomédicas de BMS, comentó: "SYNTAX les ofrece a los investigadores un mayor control y rapidez a la hora de producir los oligonucleótidos, lo que permite una mayor independencia y control sobre los flujos de trabajo de los proyectos y nos complace contribuir para que esté disponible en Corea del Sur".

Iwabuchi Takeshi, presidente de BioStream Co., concluyó: "Esta colaboración consolida nuestra capacidad para ofrecer tecnologías avanzadas dentro de las ciencias de la vida en todo Japón y ayudar a los clientes a reducir su dependencia de la síntesis en el extranjero, con plazos de entrega tan largos que esto implica".

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