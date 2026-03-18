Andersen Consulting incorpora la firma colaboradora Milestone Technologies

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting continúa fortaleciendo su plataforma de transformación digital con el agregado de la firma colaboradora estadounidense Milestone Technologies, reconocido proveedor global de soluciones digitales y de servicios de TI.

Fundada en 1997, Milestone Technologies brinda soluciones integrales de tecnología y externalización que abarcan servicios para el entorno de trabajo digital, gestión de la nube e infraestructura, datos, IA y automatización, aplicaciones e ingeniería digital, externalización de procesos de negocio e implementación de plataformas para ServiceNow y Salesforce. Con sede en Fremont, California, Milestone opera en 35 países y colabora con algunas de las empresas más grandes del mundo. Su modelo de entrega integrada permite a los clientes transformar sus operaciones de TI, aumentar la eficiencia del servicio y escalar sus ecosistemas tecnológicos sin inconvenientes a nivel mundial.

“Milestone Technologies, organización centrada en los empleados, brinda resultados comerciales cuantificables y acelera la transformación digital para los clientes en varios sectores a través de su vasta experiencia técnica y de procesos”, dijo Sameer Kishore, director ejecutivo de Milestone Technologies. “Nos entusiasma nuestra colaboración con Anderson Consulting ya que reúne nuestra excelencia operativa con su alcance global de consultoría, lo que nos permite ofrecer un valor sin igual a los clientes en todo el mundo”.

“La profundidad de la experiencia técnica y las capacidades de servicios gestionados de Milestone Technologies mejoran nuestra capacidad para brindar soluciones digitales integradas en todo el mundo”, manifestó Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “Esta colaboración fortalece nuestra plataforma, al permitir que los clientes pasen de la estrategia a la ejecución sin inconvenientes mientras aprovechan la tecnología de primer nivel y las capacidades de entrega a escala”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, así como las soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, legal, valoración, movilidad global y asesoramiento en una plataforma que cuenta con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 1000 ciudades a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

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