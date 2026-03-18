Andersen Consulting新增合作公司Milestone Technologies

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting持续强化其数字化转型平台，新增总部位于美国的合作公司Milestone Technologies，该公司是一家久经考验的全球IT服务和数字解决方案提供商。

Milestone Technologies成立于1997年，提供端到端技术和外包解决方案，涵盖数字工作场所服务、云计算和基础设施管理、数据、AI和自动化、应用和数字工程、业务流程外包，以及ServiceNow和Salesforce平台实施。Milestone总部位于加州弗里蒙特，业务遍及全球35个国家，服务于多家全球大型企业。该公司的一体化交付模式助力客户实现IT运营转型、提升服务效率，并在全球范围内无缝扩展技术生态系统。

Milestone Technologies首席执行官Sameer Kishore表示：“Milestone Technologies是一家以员工为先的企业，凭借深厚的技术和流程专长，为各行各业的客户带来可衡量的业务成果，并加速客户的数字化转型。我们很高兴与Andersen Consulting开展合作，此次合作将本公司的卓越运营能力与他们的全球咨询网络相结合，使我们能够为全球客户提供无与伦比的价值。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Milestone Technologies深厚的技术专长和托管服务实力，提升了我们在全球范围内提供一体化数字解决方案的能力。此次合作强化了我们的平台，使客户能够从战略无缝过渡到执行，同时大规模利用一流的技术和交付能力。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

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