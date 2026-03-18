Andersen Consulting ajoute Milestone Technologies à sa liste de cabinets collaborateurs

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting continue de renforcer sa plateforme de transformation numérique avec l’arrivée du cabinet collaborateur Milestone Technologies, un cabinet de conseil américain spécialisé dans les services informatiques et les solutions numériques.

Fondé en 1997, Milestone Technologies propose des solutions technologiques et d’externalisation de bout en bout couvrant les services liés aux espaces de travail numériques, la gestion du cloud et des infrastructures, les données, l’intelligence artificielle, l’automatisation, les applications, l’ingénierie numérique, l’externalisation des processus métier, ainsi que la mise en œuvre de plateformes pour ServiceNow et Salesforce. Basé à Fremont, en Californie, Milestone est présent dans 35 pays à travers le monde et collabore avec certaines des plus grandes entreprises du monde. Grâce à son modèle de prestation intégré, le cabinet permet à ses clients de transformer leurs opérations informatiques, d’améliorer l’efficacité de leurs services et de faire évoluer leurs écosystèmes technologiques de manière transparente à l’échelle mondiale.

« Milestone Technologies est une organisation axée avant tout sur ses employés, qui génère des résultats commerciaux tangibles et accélère la transformation numérique de ses clients de tous secteurs grâce à son expertise approfondie en matière de technologies et de processus », a déclaré Sameer Kishore, PDG de Milestone Technologies. « Nous nous réjouissons de notre collaboration avec Anderson Consulting, car elle nous permet de combiner notre excellence opérationnelle à leur présence mondiale dans le domaine du conseil, afin d’offrir une valeur ajoutée inégalée à nos clients partout dans le monde. »

« La grande expertise technique de Milestone Technologies et leurs capacités en matière de services gérés renforcent notre capacité à fournir des solutions numériques intégrées à l’échelle mondiale, » a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et chef de la direction d’Andersen. « Cette collaboration renforce notre plateforme, en permettant à nos clients de passer sans heurts de la stratégie à la mise en œuvre tout en tirant parti de technologies de pointe et de capacités de prestation à grande échelle. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 1 000 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 50 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

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