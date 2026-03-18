SLB OneSubsea獲得深水開發整合式EPC合約

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性能源科技公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布，旗下合資企業OneSubsea™已與China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)簽署多井整合式工程、生產和施工(EPC)合約。該合約涵蓋20口井，內容包括為南海深水開平18-1油田開發專案提供整合式水下生產系統。

根據合約，SLB OneSubsea將提供標準化水下生產技術，包括雙電潛水泵(ESP)、氣舉和注氣臥式採油樹、歧管、連接器和控制系統，以及安裝和試車支援。

SLB OneSubsea執行長Mads Hjelmeland表示：「此次簽約彰顯了我們標準化水下系統的持續應用，以及它們在複雜多井專案中可實現的效率提升。透過應用成熟的設計並與區域合作夥伴密切合作，我們能夠協助CNOOC簡化執行流程並支援高效交付。」

SLB OneSubsea的標準化和簡化水下架構旨在降低系統複雜度、提升營運效率，並支援未來油田擴建。整合式交付模式還有助於壓縮安裝工期，盡可能減少海上作業船舶需求。

專案執行將憑藉與區域合作夥伴的合作，支援本土製造和供應鏈能力建設，協助實現高效交付，並為未來水下開發專案提供連續性保障。

要點

CNOOC與SLB OneSubsea簽署多井EPC合約，為南海開平18-1油田提供整合式水下生產系統。

本專案採用標準化水下生產技術，協助提升營運效率。

交付工作將聯合區域合作夥伴並採用本土製造，支援專案高效執行。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球性科技公司，百年來始終致力於推動能源創新。我們的業務遍布全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油和天然氣創新、大規模數位化、產業脫碳以及開發和擴充新能源系統，以加快能源轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com 。

關於SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正在推動新的海底時代，利用數位和技術創新來實現客戶石油和天然氣生產的最佳化，實現海底作業的脫碳，並釋放海底解決方案的巨大潛力，以加快能源轉型。OneSubsea是由SLB、Aker Solutions和Subsea7支援的合資企業，總部位於奧斯陸和休斯頓，在全球擁有1萬名員工。如欲瞭解更多資訊，請造訪 onesubsea.com 。

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