Sub-Q Bionics kondigt licentieovereenkomst aan voor verbetering van lymfoedeemzorg

STILLWATER, Minn. & TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--Sub-Q Bionics, een bedrijf in medische hulpmiddelen dat een innovatief implanteerbaar lymfedrainagesysteem ontwikkelt om patiënten met lymfoedeem te helpen hun symptomen beter te beheersen, heeft vandaag een licentieovereenkomst met de Mayo Clinic aangekondigd.

Via deze overeenkomst heeft Sub-Q Bionics klinische knowhow van de Mayo Clinic verkregen met betrekking tot reconstructieve en lymfatische chirurgie. Als onderdeel van deze samenwerking zal Vahe Fahradyan, M.D., een plastisch en reconstructief chirurg met expertise in lymfatische chirurgie, met Sub-Q Bionics samenwerken als klinisch medewerker ter ondersteuning van de lopende ontwikkelingsactiviteiten van het bedrijf.

Lymfoedeem is een chronische aandoening die wordt veroorzaakt door een verstoorde lymfedrainage en die kan leiden tot aanhoudende zwelling, ongemak en verminderde mobiliteit.

