NuORDER by Lightspeed verkündet Partnerschaft mit Boozt zur Förderung von dateninformierten Käufen und Wachstum

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--NuORDER by Lightspeed verkündet eine neue strategische Beziehung mit Boozt, einem führenden nordischen digitalen Einzelhändler, um mehr Kaufintelligenz in seine Abläufe zu integrieren und das stetige Wachstum von NuORDER in europäischen Märkten zu fördern. Im Rahmen der Kooperation werden fragmentierte Tabellenkalkulationen und manuelle Arbeitsabläufe durch eine zentralisierte Plattform ersetzt, die Sortimente, Bestellungen und Produktdaten verknüpft und auf diese Weise die Transparenz des Kaufprozesses von Boozt erhöht. Die verbesserte Transparenz ermöglicht fundiertere Sortimentsentscheidungen, engere Zusammenarbeit mit Großhandelsmarkenpartnern und relevantere Produktangebote für Kunden.

Boozt wird die Plattform von NuORDER nutzen, um Sortimente, Bestellungen und Produktdaten in einem einheitlichen System zu vernetzen. Dies führt zu einem strukturierteren Kaufprozess, weniger Deduplizierung und einer Förderung von rentablem Wachstum. Durch die Zusammenarbeit mit Boozt wird NuORDER stärkere Beziehungen zu Marken in der Region aufbauen und tiefere Einblicke in europäische Merchandising-Präferenzen erhalten können.

„Boozt Group freut sich darauf, bei der weiteren Stärkung unseres digitalen Großhandelsökosystems mit NuORDER zusammenzuarbeiten“, sagte Evelyne Durhuus Daugberg, Buying Director bei Boozt Group. „Aufbauend auf unserem starken Fundament hilft uns NuORDER, sowohl intern als auch extern mit unseren Markenpartnern effizienter zu arbeiten, indem wir Sortimente, Bestellungen und Produktdaten in einer gemeinsamen Plattform verknüpfen. Der frühzeitige Zugriff auf strukturierte Daten im Kaufprozess ermöglicht eine proaktivere Planung, schärfere Sortimentsentscheidungen und bessere marktübergreifende Prognosen. Diese Partnerschaft unterstützt unsere Ambition, eine stärker vernetzte, datengestützte Arbeitsweise zu schaffen, die Wert für Partner und Kunden schafft.“

„Kaufentscheidungen definieren das Kundenerlebnis, lange bevor ein Produkt eingeführt wird“, sagte Chris Akrimi, Vice President, Supplier Network & B2B GTM bei NuORDER by Lightspeed. „Für technologiefokussierte E-Commerce-Einzelhändler wie Boozt ist die Fähigkeit, Sortimente auf die Einkaufsgewohnheiten der Kunden abzustimmen, ein starker Vorteil. Unsere Partnerschaft spiegelt den gemeinsamen Einsatz, Kaufintelligenz auf eine Weise einzusetzen, die Sortimente stärkt und die Relevanz der Kundenerfahrung steigert. Angesichts der fortgesetzten Expansion von NuORDER in Europa helfen uns Kooperationen wie diese, Einzelhändler dabei zu unterstützen, komplexe, mehrere Märkte umspannende Operationen mit mehr Klarheit und Kontrolle zu steuern.“

Boozt erhält durch diese Partnerschaft einen klareren Überblick über sein vollständiges Sortiment, sodass Teams strategischere Entscheidungen über Produktmix und Allokation in verschiedenen Märkten treffen können. Die gesteigerte Transparenz des gesamten Produktmixes wird Einzelhändlern dabei helfen, rasch auf sich ändernde Kundenpräferenzen zu reagieren. Mit diesen Verbesserungen kann Boozt Kunden eine relevantere Produktauswahl liefern und auf diese Weise das Einkaufserlebnis an jedem Kontaktpunkt verbessern.

Für NuORDER markiert die Partnerschaft mit Boozt einen Meilenstein bei seiner Expansion in Europa. Die Kooperation mit einem führenden nordischen Einzelhändler demonstriert die Fähigkeit der Plattform, Top-E-Commerce-Einzelhändler zu unterstützten und gleichzeitig mit komplexen grenzüberschreitenden Operationen zurechtzukommen, die unter anderem durch mehrere Währungen und geospezifische Kaufanforderungen erschwert werden. NuORDER ist bereit, mehr digitalen Einzelhändlern bei einer effizienten Skalierung innerhalb und außerhalb Europas zu helfen.

Weitere Informationen zu NuORDER by Lightspeed finden Sie unter www.nuorder.com.

Über NuORDER by Lightspeed

NuORDER by Lightspeed ist eine führende B2B-Handelsplattform, die den Einkauf und Verkauf im Großhandel optimiert. NuORDER bietet eine umfassende Suite mit Handelslösungen, die entwickelt wurden, um die Art und Weise, wie Marken ihre Produkte weltweit verkaufen, effizienter zu gestalten und Einzelhändlern die erforderlichen Einblicke bereitzustellen, damit diese bessere Kaufentscheidungen treffen können. Heute nutzen bereits mehr als 4.000 Marken und über 100.000 geprüfte Einzelhändler zur Transformation ihrer Großhandelsabläufe NuORDER. Die Übernahme von NuORDER durch Lightspeed erfolgte im Jahr 2021.

Die One-Stop-Handelsplattform von Lightspeed unterstützt Unternehmen, die das Rückgrat unserer Weltwirtschaft bilden, dabei, Innovationen zu entwickeln, um Prozesse zu vereinfachen, zu skalieren und ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten. Die Cloud-Handelslösung von Lightspeed transformiert und vereinheitlicht online und physisch ablaufende Prozesse, Multichannel-Verkäufe, die Expansion an neue Standorte, globale Zahlungen, Finanzlösungen und die Anbindung an Lieferantennetzwerke.

Lightspeed wurde 2005 in Montréal, Kanada, gegründet und ist an der New York Stock Exchange (NYSE: LSPD) sowie an der Toronto Stock Exchange (TSX: LSPD) notiert. Mit Teams in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum bedient das Unternehmen Kunden aus den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe und Golf in über 100 Ländern.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze („ zukunftsgerichtete Aussagen “), darunter Informationen zu den Produktangeboten und Partnerschaften von Lightspeed. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die ihrer Natur nach vorausschauend sind, von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängen oder auf diese Bezug nehmen und durch Wörter wie „wird“, „erwartet“, „geht davon aus“, „beabsichtigt“, „plant“, „glaubt“, „schätzt“ oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten sind. Derartige Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen des Managements von Lightspeed und beinhalten naturgemäß zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, darunter auch wirtschaftliche Faktoren. Eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Risikofaktoren, die in unserer jüngsten Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations (Erläuterungen und Analyse der Finanzlage und der Betriebsergebnisse) unter „Risikofaktoren” in unserem jüngsten Annual Information Form (Jahresinformationsformular) sowie in unseren anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. All diese Dokumente sind unter unserem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und auf EDGAR unter www.sec.gov www.sec.gov verfügbar. Leser sollten diese und andere Faktoren bei Entscheidungen in Bezug auf die nachrangigen Stimmrechtsaktien von Lightspeed berücksichtigen und sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen zu verstehen. Und obwohl zukunftsgerichtete Aussagen auf bestimmten Annahmen beruhen, die Lightspeed für angemessen hält, können die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen von Lightspeed zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sofern nicht ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben, verpflichtet sich Lightspeed nicht, derartige zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, weder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen.

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