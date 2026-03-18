DNA Script透過在拉丁美洲與東亞的經銷商協議，擴大全球隨選DNA合成服務的取得管道

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- DNA Script是DNA合成領域的先驅，為科學家提供快速、隨選的高品質DNA取得管道。該公司今日宣布，已與Gencell、Bio-Medical Science Co. (BMS)及Biostream簽署經銷協議，擴大該公司SYNTAX™平台的全球供應，以實現分散式、內部且隨選的寡核苷酸生產。根據協議，Gencell將在拉丁美洲經銷SYNTAX，Bio-Medical Science將涵蓋韓國市場，而Biostream則將支援日本的客戶。

此次擴張支援了DNA Script的策略，即擴大SYNTAX的全球採用率，並使地處歐美主要寡核苷酸生產樞紐以外地區的研究人員，能夠更快速、更可靠地取得DNA。每家經銷商均為歷史悠久的生命與健康科學公司，擁有強大的區域網絡，可提供在地化的DNA合成能力，無需依賴海外製造。

寡核苷酸是廣泛應用領域的關鍵原料，但地處大規模合成中心以外地區的研究人員，常因漫長的運送時間或物流限制而面臨專案延遲。DNA Script的自動化桌上型SYNTAX平台解決了這些挑戰，讓研究人員僅需數小時即可直接在實驗室內合成ssDNA寡核苷酸，將模式從集中式供應鏈轉變為在地化的DNA生產，確保地理位置不會決定科學研究的速度。

DNA Script執行長Marc Montserrat表示： 「我們很高興能建立這些新的合作夥伴關係，這是我們擴大ssDNA寡核苷酸的全球可及性與供應量策略的一環，讓世界各地的研究人員都能使用。這些經銷商協議擴大了該平台的全球取得管道，支援公司的持續成長，並使研究人員無論身處何地，都能更快速、更可靠地取得寡核苷酸。」

Gencell執行長Fabio Andrés Zapata表示： 「這項聯盟代表著邁向加速拉丁美洲創新的關鍵一步。透過將SYNTAX這類技術帶給該區域的研究人員，我們有助於縮短開發時間並推動當地生物製造。我們很自豪能強化該區域的科學與技術能力，將拉丁美洲定位為全球科學與生物技術領域中極具競爭力的一份子。」

Dukhyun Lim，BMS (Bio-Medical Science)副總裁表示： 「SYNTAX為研究人員在寡核苷酸生產方面提供了更大的主導權與速度，使其能提升專案工作流程的獨立性與掌控力，我們很高興能支持其在韓國的供應。」

BioStream Co.社長Iwabuchi Takeshi補充道： 「此次合作強化了我們在日本各地提供先進生命科學技術的能力，協助客戶減少對海外合成及漫長交貨時程的依賴。」

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