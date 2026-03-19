Andersen Consulting tilføjer samarbejdspartneren Milestone Technologies

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting fortsætter med at styrke sin platform for digital transformation med tilføjelsen af samarbejdspartneren Milestone Technologies, der er en veletableret global leverandør af it-services og digitale løsninger med base i USA.

Milestone Technologies blev grundlagt i 1997 og leverer omfattende teknologi- og outsourcingløsninger, der spænder over digitale arbejdspladstjenester, cloud- og infrastrukturstyring, data, AI og automatisering, apps og digital engineering, business process outsourcing samt implementering af platforme som ServiceNow og Salesforce. Med hovedkontor i Fremont, Californien, opererer Milestone i 35 lande på globalt plan og samarbejder med nogle af verdens største virksomheder. Virksomhedens integrerede leveringsmodel gør det muligt for kunder at transformere deres it-drift, øge serviceeffektiviteten og skalere teknologiske økosystemer gnidningsfrit over hele verden.

"Milestone Technologies er en medarbejderfokuseret organisation, der leverer målbare forretningsresultater og accelererer digital transformation for kunder på tværs af brancher gennem dybdegående teknisk og procesmæssig ekspertise," udtaler Sameer Kishore, CEO for Milestone Technologies. "Vi er utrolig glade for samarbejdet med Andersen Consulting, da det forener vores operationelle ekspertise med deres globale konsulentrækkevidde og gør os i stand til at levere enestående værdi til kunder verden over."

"Milestone Technologies’ dybdegående tekniske ekspertise og administreret tjeneste-kapaciteter styrker vores evne til at levere integrerede digitale løsninger globalt," udtaler Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. "Dette samarbejde styrker vores platform og gør det muligt for kunder at bevæge sig gnidningsfrit fra strategi til eksekvering, samtidig med at de drager fordel af førsteklasses teknologi og leveringskapaciteter i stor skala."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretning, teknologi og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der tilbyder brancheførende rådgivning inden for consulting, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og advisory via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere verden over og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab, der tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer globalt.

