Sub-Q Bionics annuncia un accordo di licenza per promuovere la cura del linfedema

STILLWATER, Minn. & TEL AVIV, Israele--(BUSINESS WIRE)--Sub‑Q Bionics, azienda produttrice di dispositivi medici che sviluppa un innovativo sistema di drenaggio impiantabile progettato per aiutare i pazienti affetti da linfedema a gestire meglio i loro sintomi, oggi ha annunciato un accordo di licenza con la Mayo Clinic.

L'accordo prevede la concessione della licenza di know-how clinico in tema di chirurgia ricostruttiva e linfatica da parte della Mayo Clinic a Sub-Q Bionics. Nell'ambito di questa collaborazione, Vahe Fahradyan, M.D., un chirurgo di chirurgia plastica e ricostruttiva ed esperto di interventi linfatici, prevede di collaborare con Sub-Q Bionics come collaboratore clinico supportando le attività di sviluppo dell'azienda attualmente in corso.

Il linfedema è una patologia cronica provocata dal malfunzionamento del drenaggio linfatico che può risultare in gonfiore persistente, disagio e mobilità ridotta.

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