Riskified lança resolução de disputas para a Shopify a fim de ajudar os comerciantes a automatizar a gestão de chargeback e recuperar receitas perdidas

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Riskified (NYSE: RSKD), líder em inteligência de riscos e fraudes em comércio eletrônico, anunciou hoje o lançamento da resolução de disputas para a Shopify. Essa solução especializada foi criada para transformar o processo de gestão de chargeback em um mecanismo automatizado e aperfeiçoado, permitindo que os comerciantes do Shopify recuperem receitas com maior eficiência e com menos esforço manual.

Muitos comerciantes são atualmente forçados a entrar em vários portais de pagamento para visualizar chargebacks relacionados e não relacionados a fraude, copiar/colar e organizar manualmente evidências convincentes, e criar relatórios customizados para avaliar o desempenho por taxa de vitória. A resolução de disputas fornece uma única fonte de verdade através de um painel em tempo real que é sincronizado automaticamente com uma ampla variedade de portais de pagamento, dando clareza instantânea sobre o desempenho de disputas e melhorando de forma significativa os fluxos de trabalho. A solução inclui um editor de evidências convincentes impulsionado por IA, que preenche automaticamente os dados do caso em modelos customizados, reduzindo de mais de trinta minutos para apenas cinco minutos o tempo gasto para preparar a disputa. Ao ir de um nível de gestão passiva a um mecanismo de execução proativo, os comerciantes podem agora enviar evidências e aceitar chargebacks diretamente dentro da plataforma da Riskified.

O lançamento da resolução de disputas fortalece ainda mais a integração profunda entre a Riskified e o ecossistema da Shopify, fornecendo uma camada abrangente de segurança, que protege cada estágio da jornada do cliente. Para além da gestão de chargeback, a plataforma da Riskified oferece aos comerciantes um conjunto de soluções para assegurar todo o ciclo de vida, de login na conta e pagamento até pedidos pós-compra. Isso inclui uma garantia de chargeback que permite que os comerciantes aprovem mais pedidos de maneira mais segura, junto com a proteção de política, que protege as marcas dos custos crescentes de abuso promocional, abuso de revendedores não autorizados, bem como abuso de devoluções e pedidos de reembolso. Ao alavancar os modelos de aprendizado de máquina personalizados ao setor e uma vasta rede de comerciantes globais, a Riskified ajuda as marcas da Shopify a escalonar com confiança ao passo que mantêm uma experiência mais inteligente e ininterrupta para seus clientes.

A marca global de áudio de estilo de vida Skullcandy está entre os muitos comerciantes que já estão aproveitando o aplicativo Riskified Shopify para impulsionar o desempenho. As ferramentas automatizadas e os limites de aprovação recalibrados da Riskified ajudaram a equipe da Skullcandy a obter um aumento quádruplo em receita aprovada, ao passo que sustenta uma taxa negligível de chargeback de 0,06% em um período de 12 meses.

"Acessamos a Riskified através do aplicativo da Shopify, que facilita a gestão da nossa estratégia de fraudes e o monitoramento do desempenho, e sabemos que a equipe de suporte da Riskified está sempre disponível para resolver problemas de forma consistente e confiável", afirmou Zach Belles, diretor de TI da Skullcandy.

Leia a história de sucesso da Skullcandy aqui.

Participe do webinário "Checkout to claims: How Shopify merchants stop fraud and boost revenue with Riskified" (Do pagamento aos pedidos: como os comerciantes da Shopify evitam fraudes e impulsionam receitas com a Riskified) ao vivo na quarta-feira, 25 de março de 2026, ou sob demanda. Saiba como a integração ininterrupta da Riskified com a Shopify ajuda os comerciantes a aumentar as aprovações, reduzir recusas falsas e oferecer uma experiência superior aos clientes, e como a marca líder em áudio de estilo de vida Skullcandy transformou sua estratégia de fraudes.

Sobre a Riskified

A Riskified (NYSE:RSKD) capacita empresas a impulsarem o crescimento do comércio eletrônico ao superar os desafios de risco. Muitas das maiores marcas do mundo e companhias de capital aberto que vendem online contam com a Riskified para obter proteção garantida contra chargebacks, combater fraudes e abusos de políticas em larga escala e melhorar a retenção de clientes. Desenvolvida e gerenciada pela maior equipe de analistas de risco em ecommerce, cientistas de dados e pesquisadores do setor, a plataforma de inteligência de risco e fraude da Riskified, impulsionada por IA, analisa o indivíduo por trás de cada interação para fornecer decisões em tempo real e insights robustos baseados em identidade. Saiba mais em riskified.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.