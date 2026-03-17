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Riskified推出Shopify爭議解決平台，幫助商家自動化退款管理並追回收入損失

Riskified推出的全新專業服務將端對端風險智慧平台擴展至Shopify品牌，全面保護客戶從帳戶登入、結帳到售後退貨和退款索賠的整個流程

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 電商詐騙和風險情報領域的領軍企業Riskified (NYSE: RSKD) 今天宣布推出面向Shopify的爭議解決平台（Dispute Resolve）。這項專門服務旨在將通常複雜、高度人工化的退款管理流程轉變為精簡的自動化引擎，使Shopify商家能夠以更高的效率和更少的人工投入來追回收入。

目前，許多商家被迫登入多個支付網關入口網站，查看詐欺及非詐欺退款訊息，手動複製/貼上、整理有力證據，並建立自訂報告來評估勝訴率。Dispute Resolve透過即時儀表板提供單一資料來源，可自動與各種支付網關同步，從而即時清晰地呈現爭議處理情況，並顯著改善工作流程。該解決方案包含一個由人工智慧驅動的有力證據編輯器（Compelling Evidence Editor），可自動將案例資料填入自訂範本中，從而將準備爭議的時間從超過30分鐘縮短至僅5分鐘。從被動的管理層向主動的執行引擎的轉變讓商家現在可以直接在Riskified平台內提交證據並接受退款。

Dispute Resolve的發布進一步加強了Riskified與Shopify生態系統的深度整合，提供了一個全面的安全層，保護客戶交易流程的每個階段。除退款管理之外，Riskified平台還為商家提供一系列解決方案，以保障從帳戶登入和結帳到售後索賠的整個生命週期，包括退款保證（Chargeback Guarantee）：使商家能夠安全地核准更多訂單，以及政策保護（Policy Protect）：保護品牌免受促銷濫用、未經授權的經銷商濫用以及退款索賠和退貨濫用帶來的成本上升。利用業界客製化的機器學習模式和龐大的全球商家網路，Riskified協助Shopify品牌自信地擴展業務，同時保證了其客戶更智慧、更流暢的體驗。

全球生活風格音響品牌Skullcandy是眾多已在使用Riskified Shopify應用程式來提升業績的商家之一。Riskified的自動化工具和重新校準過的核准門檻幫助Skullcandy團隊在12個月內實現了4倍的核准收入成長，同時將退款率維持在極低的0.06%。

「我們透過Shopify應用程式存取Riskified，這讓管理反詐騙策略和監控業績變得輕鬆便捷，而且我們知道Riskified的支援團隊隨時待命，能提供持續且可靠的解決方案。」Skullcandy資訊科技總監Zach Belles表示。

閱讀Skullcandy的成功案例。

加入將於2026年3月25日週三直播的網路研討會——“從結帳到索賠：Shopify商家如何利用Riskified防範詐欺並提升收入”（或選擇點播觀看），瞭解Riskified與Shopify的無縫整合如何幫助商家提高核准通過率、減少誤拒，並提供卓越的客戶體驗，以及領先的生活風格音響品牌Skullcandy如何完善其反詐騙策略。

關於Riskified

Riskified（NYSE:RSKD）使企業能夠透過巧妙因應風險來釋放電商的成長潛力。許多全球最大的品牌和線上銷售的上市公司都依賴Riskified確保防範退單糾紛，大規模打擊詐騙和政策濫用，並提高客戶保留率。Riskified人工智慧驅動的詐騙和風險情報平台由龐大的電商風險分析師、資料科學家和研究人員團隊開發和管理。該平台分析每次互動背後的個體，以提供即時決策和以身分為基礎的強大洞察力。 如欲瞭解更多資訊，請造訪：riskified.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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企業傳播：
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資深傳播總監
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投資人關係：
Chett Mandel
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