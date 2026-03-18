Geïntegreerd EPC-contract gegund aan SLB OneSubsea voor diepwaterontwikkeling

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het internationale energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) maakte vandaag bekend dat haar OneSubsea™ joint venture een multi-well, geïntegreerd EPC-contract (Engineering, Production & Construction) werd gegund door CNOOC (China National Offshore Oil Corporation). Het contract omvat 20 bronnen en dekt de levering van geïntegreerde onderzeese productiesystemen voor de diepwater Kaiping 18-1 veldontwikkeling in de Zuid-Chinese Zee.

In het kader van het contract zal SLB OneSubsea gestandaardiseerde onderzeese productietechnologie leveren, die dubbele ESP (Electric Submersible Pump), horizontale bomen voor gaslift en gasinjectie, spruitstukken, connectoren en controlesystemen omvat, alsook ondersteuning bij de installatie en inbedrijfstelling.

