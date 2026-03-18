-

Geïntegreerd EPC-contract gegund aan SLB OneSubsea voor diepwaterontwikkeling

De gunning is een toevoeging aan OneSubsea’s projectenpijplijn en versterkt haar gestandaardiseerde systeemontwerp

original SLB OneSubsea will deliver standardized subsea production technology that includes dual electric submersible pump (ESP), gas lift and gas injection horizontal trees, manifolds, connectors, and control systems, along with installation and commissioning support.

SLB OneSubsea will deliver standardized subsea production technology that includes dual electric submersible pump (ESP), gas lift and gas injection horizontal trees, manifolds, connectors, and control systems, along with installation and commissioning support.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het internationale energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) maakte vandaag bekend dat haar OneSubsea™ joint venture een multi-well, geïntegreerd EPC-contract (Engineering, Production & Construction) werd gegund door CNOOC (China National Offshore Oil Corporation). Het contract omvat 20 bronnen en dekt de levering van geïntegreerde onderzeese productiesystemen voor de diepwater Kaiping 18-1 veldontwikkeling in de Zuid-Chinese Zee.

In het kader van het contract zal SLB OneSubsea gestandaardiseerde onderzeese productietechnologie leveren, die dubbele ESP (Electric Submersible Pump), horizontale bomen voor gaslift en gasinjectie, spruitstukken, connectoren en controlesystemen omvat, alsook ondersteuning bij de installatie en inbedrijfstelling.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media
Josh Byerly – SVP internationale communicatie
Moira Duff – Directeur externe communicatie
SLB
Tel.: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investeerders
James R. McDonald – SVP investeerdersrelaties & sectoraangelegenheden
Joy V. Domingo – Directeur investeerdersrelaties
SLB
Tel.: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Industry:

SLB

NYSE:SLB
Details
Headquarters: Paris, Houston, London, and The Hague, ..
Website: www.slb.com
CEO: Olivier Le Peuch
Employees: 96,000
Organization: PUB
Revenues: 36.29 Billion (2024)
Net Income: 4.46 Billion (2024)
Release Versions
EnglishPortugueseGermanItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Media
Josh Byerly – SVP internationale communicatie
Moira Duff – Directeur externe communicatie
SLB
Tel.: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investeerders
James R. McDonald – SVP investeerdersrelaties & sectoraangelegenheden
Joy V. Domingo – Directeur investeerdersrelaties
SLB
Tel.: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

More News From SLB

Samenvatting: SLB verschaft een update over de activiteiten in het Midden-Oosten en een vooruitblik op het eerste kwartaal

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB) blijft de ontwikkelingen in het Midden-Oosten van dichtbij volgen en haar activiteiten aanpassen. De veiligheid en beveiliging van SLB’s werknemers heeft absolute voorrang. Het bedrijf heeft daarom lokale en regionale crisisresponsteams geactiveerd die elke dag bijeenkomen. Reizen naar en transit door de regio zijn opgeschort, en het bedrijf is begonnen met de activiteiten in een aantal landen te demobiliseren als reactie op acties van klanten om person...

Samenvatting: SLB werd meerdere offshore boorcontracten gegund door Mubadala Energy voor de ontwikkeling van het diepwaterproject Tangkulo in Indonesië

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het internationale energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) werd meerdere offshore boorservicecontracten gegund door Mubadala Energy, het internationale energiebedrijf met hoofdzetel in Abu Dhabi, voor de ontwikkeling van Tangkulo, het diepwaterproject voor de winning van aardgas, en de hiermee gepaard gaande activiteiten voor verkennende en appraisal-boringen in de Andamanse Zee, buiten de kust van Indonesië. In het kader van deze gunningen zal SLB met Mubadala Energ...

Samenvatting: SLB ontvangt contract voor geïntegreerde ontwikkeling van het Mutriba-veld in Koeweit

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het wereldwijde technologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) heeft vandaag bekendgemaakt dat Kuwait Oil Company een geïntegreerd contract ter waarde van $ 1,5 miljard heeft toegekend aan SLB voor een periode van vijf jaar voor het Mutriba-veld in Koeweit, inclusief ontwerp, ontwikkeling en productiebeheer. De werkzaamheden bouwen voort op de kennis van SLB van de ondergrond van het Mutriba-veld en ondersteunen de plannings- en uitvoeringsfase onder diepere, technisch veeleisende...
Back to Newsroom