A Smartly assina Carta de Intenções para adquirir a INCRMNTAL

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Smartly anunciou hoje a assinatura de uma carta de intenções para adquirir a INCRMNTAL, uma plataforma pioneira de mensuração de incrementalidade baseada em IA que fornece insights em tempo real sobre o impacto incremental dos investimentos em marketing em diversos canais, sem depender de dados ou rastreamento em nível de usuário.

À medida que as marcas ativam suas campanhas em mídias sociais, comércio eletrônico e CTV premium, entender o que realmente impulsiona o crescimento incremental tornou-se cada vez mais complexo. Ao combinar os insights de incrementalidade em tempo real da INCRMNTAL com a plataforma da Smartly, que permite aos anunciantes transformar insights em ações em diversos canais, os profissionais de marketing podem direcionar continuamente o investimento para o que gera resultados de negócios. A integração traduzirá sinais de incrementalidade em planejamento e otimização em tempo real dentro do Smartly, ajudando marcas e agências a alocar orçamentos com maior confiança.

“Os líderes de marketing hoje exigem melhor mensuração de desempenho e responsabilidade”, disse Laura Desmond, CEO da Smartly. “A incrementalidade está se tornando cada vez mais importante em um mundo onde as abordagens tradicionais são desafiadas a acompanhar a velocidade da IA ​​e a jornada do consumidor em constante mudança. Com a INCRMNTAL, a Smartly permite que os profissionais de marketing conectem o que está acontecendo em seus resultados de negócios em tempo real com a forma como otimizam mídia, criativos e campanhas, para que possam ver o desempenho conforme ele acontece e tomar medidas imediatas.”

A metodologia sempre ativa e baseada em IA da INCRMNTAL analisa as flutuações naturais na atividade da campanha, em vez de forçar os profissionais de marketing a excluir públicos, pausar campanhas ou executar experimentos formais. A solução complementa as ferramentas de mensuração existentes dos profissionais de marketing, incluindo modelagem de mix de marketing (MMM) e atribuição multitoque (MTA).

Com essa aquisição, a Smartly reforçará sua posição como a plataforma que conecta criatividade, mídia e inteligência, ajudando os profissionais de marketing a orquestrar o desempenho com confiança.

Sobre a Smartly

A Smartly é a empresa de tecnologia de publicidade com inteligência artificial, classificada como líder no relatório The Forrester Wave™: Tecnologias de Publicidade Criativa. Nossa plataforma unifica criatividade e mídia para produzir ativos de imagem e vídeo criativos, dinâmicos e orientados por dados, otimizados para ativação perfeita em todos os canais. As marcas gerenciam, otimizam e escalam campanhas de alto desempenho em um só lugar, alcançando resultados validados pela PwC, incluindo um retorno sobre o investimento em publicidade (ROAS) de 5,5x e 42 minutos economizados a cada hora.

Atendemos mais de 800 marcas e gerenciamos mais de US$ 7 bilhões em investimentos publicitários globalmente. Com parcerias estratégicas nas principais plataformas de mídia, incluindo Amazon, Google, Meta, Pinterest, Reddit, Snap, Spotify e TikTok, ajudamos empresas da Fortune 500 a veicular publicidade relevante com rapidez e em grande escala. Apoiados por profundo conhecimento em mídia e suporte ao cliente de excelência, capacitamos as marcas a maximizar o desempenho e gerar resultados reais para os negócios. Acesse Smartly.io para saber mais.

Sobre a INCRMNTAL

INCRMNTAL é uma plataforma de medição de marketing baseada em IA que oferece medição de incrementalidade acionável para campanhas publicitárias. A plataforma fornece insights sempre disponíveis sem depender de dados de usuário ou experimentos planejados, usando inovação tecnológica, aprendizado por reforço e IA causal para revelar o verdadeiro impacto do marketing em dispositivos móveis, Web, TV e CTV, influenciadores, OOH e DOOH, áudio e podcasts.

Saiba mais em www.incrmntal.com

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