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Lenovo porta l’IA su scala industriale negli sport a livello globale – migliorando l’esperienza dei tifosi, accelerando la crescita dei ricavi e ottimizzando la performance e l’efficienza operativa grazie a NVIDIA

Una collaborazione pluriennale permette di lanciare nuove soluzioni sia per l’intellgencee e le operazioni sia per media e contenuti degli sport.

SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--Oggi, in occasione di NVIDIA GTC, Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ha annunciato l’ampliamento di una collaborazione pluriennale stretta con NVIDIA per consentire all’industria sportiva globale di implementare più facilmente l’IA su scala industriale in ambienti mission-critical, con l’obiettivo di trasformare i dati in tempo reale in crescita dei ricavi, resilienza operativa e vantaggi decisionali immediati.

Si prevede che il settore della tecnologia applicata agli sport crescerà a livello globale dai 23 miliardi di dollari del 2025 a oltre 60 miliardi di dollari entro il 2030. Gli eventi sportivi mondiali rappresentano alcuni degli ambienti operativi più complessi e difficili di qualsiasi settore, combinando scala, sofisticazione tecnica e visibilità pubblica senza precedenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Zeno Group per conto di Lenovo: lenovossg@zenogroup.com

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