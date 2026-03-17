Smartly签署收购INCRMNTAL的意向书

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Smartly今日宣布已签署收购INCRMNTAL的意向书。INCRMNTAL是一家领先的AI驱动增量效果衡量平台，无需依赖用户级数据或追踪，即可实时呈现营销投入在各渠道的增量影响。

随着品牌在社交、电商和高端CTV领域开展运营，了解真正驱动增量增长的因素变得愈发复杂。通过将INCRMNTAL的实时增量效果洞察与Smartly旨在帮助广告主在各渠道将洞察转化为行动的平台相结合，营销人员可持续将资金投向能带来业务成果的方向。此次整合将在Smartly平台内把增量效果信号转化为实时策划和优化，帮助品牌和代理机构更有信心地分配预算。

Smartly首席执行官Laura Desmond表示：“如今的营销领导者要求更完善的效果衡量和责任追溯机制。在传统方法难以跟上AI速度和消费者旅程变化的当下，增量效果的重要性日益凸显。通过整合INCRMNTAL，Smartly让营销人员能够实时关联业务表现与媒体、创意和活动的优化方式，从而即时看到效果并立即采取行动。”

INCRMNTAL基于AI的持续监测方法会分析营销活动的自然波动，而非要求营销人员排除受众、暂停活动或开展正式实验。该解决方案可与营销人员现有的衡量工具形成互补，包括营销组合建模(MMM)和多点归因(MTA)。

通过此次收购，Smartly将进一步巩固其连接创意、媒体和智能的平台地位，帮助营销人员自信地统筹绩效。

关于Smartly

Smartly是一家AI驱动的广告技术公司，在《The Forrester Wave™：创意广告技术》报告中被评为领导者。我们的平台将创造力和媒体相结合，打造动态的数据驱动图像和视频等智能创意作品，并对其进行优化，以实现跨渠道无缝投放。品牌可集中一处管理、优化和扩展高回报的广告活动，并获得经PwC验证的卓越成效，包括5.5倍的广告支出回报率(ROAS)和每小时节省42分钟。

Smartly为800多个品牌提供支持，管理着全球超过70亿美元的广告支出。公司与Amazon、Google、Meta、Pinterest、Reddit、Snap、Spotify和TikTok等主要媒体平台建立了战略合作伙伴关系，帮助财富500强企业快速、大规模地投放相关广告。凭借深厚的媒体专长和一流的客户支持，公司助力品牌提升业绩，实现切实的业务成果。访问 Smartly.io ，了解更多信息。

关于INCRMNTAL

INCRMNTAL是一个AI驱动的营销衡量平台，为广告活动提供可操作的增量效果衡量。该平台无需依赖用户级数据或计划性实验即可提供持续洞察，利用技术创新、强化学习和因果AI，揭示营销在移动、网页、电视和CTV、网红、户外和数字户外广告、音频和播客领域的真实影响。

如需了解更多信息，请访问www.incrmntal.com

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