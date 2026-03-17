-

Smartly签署收购INCRMNTAL的意向书

此次整合将把创意和媒体编排与覆盖社交、电商和联网电视(CTV)的实时增量效果衡量相结合

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Smartly今日宣布已签署收购INCRMNTAL的意向书。INCRMNTAL是一家领先的AI驱动增量效果衡量平台，无需依赖用户级数据或追踪，即可实时呈现营销投入在各渠道的增量影响。

随着品牌在社交、电商和高端CTV领域开展运营，了解真正驱动增量增长的因素变得愈发复杂。通过将INCRMNTAL的实时增量效果洞察与Smartly旨在帮助广告主在各渠道将洞察转化为行动的平台相结合，营销人员可持续将资金投向能带来业务成果的方向。此次整合将在Smartly平台内把增量效果信号转化为实时策划和优化，帮助品牌和代理机构更有信心地分配预算。

Smartly首席执行官Laura Desmond表示：“如今的营销领导者要求更完善的效果衡量和责任追溯机制。在传统方法难以跟上AI速度和消费者旅程变化的当下，增量效果的重要性日益凸显。通过整合INCRMNTAL，Smartly让营销人员能够实时关联业务表现与媒体、创意和活动的优化方式，从而即时看到效果并立即采取行动。”

INCRMNTAL基于AI的持续监测方法会分析营销活动的自然波动，而非要求营销人员排除受众、暂停活动或开展正式实验。该解决方案可与营销人员现有的衡量工具形成互补，包括营销组合建模(MMM)和多点归因(MTA)。

通过此次收购，Smartly将进一步巩固其连接创意、媒体和智能的平台地位，帮助营销人员自信地统筹绩效。

关于Smartly
Smartly是一家AI驱动的广告技术公司，在《The Forrester Wave™：创意广告技术》报告中被评为领导者。我们的平台将创造力和媒体相结合，打造动态的数据驱动图像和视频等智能创意作品，并对其进行优化，以实现跨渠道无缝投放。品牌可集中一处管理、优化和扩展高回报的广告活动，并获得经PwC验证的卓越成效，包括5.5倍的广告支出回报率(ROAS)和每小时节省42分钟。

Smartly为800多个品牌提供支持，管理着全球超过70亿美元的广告支出。公司与Amazon、Google、Meta、Pinterest、Reddit、Snap、Spotify和TikTok等主要媒体平台建立了战略合作伙伴关系，帮助财富500强企业快速、大规模地投放相关广告。凭借深厚的媒体专长和一流的客户支持，公司助力品牌提升业绩，实现切实的业务成果。访问 Smartly.io ，了解更多信息。

关于INCRMNTAL
INCRMNTAL是一个AI驱动的营销衡量平台，为广告活动提供可操作的增量效果衡量。该平台无需依赖用户级数据或计划性实验即可提供持续洞察，利用技术创新、强化学习和因果AI，揭示营销在移动、网页、电视和CTV、网红、户外和数字户外广告、音频和播客领域的真实影响。
如需了解更多信息，请访问www.incrmntal.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人
Joseph J. Nuñez
全球传播高级总监
joseph.nunez@smartly.io

Industry:

Smartly

Details
Headquarters: New York, New York
CEO: Laura Desmond
Employees: 700
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系人
Joseph J. Nuñez
全球传播高级总监
joseph.nunez@smartly.io

More News From Smartly

Smartly宣布与Amazon DSP整合，将智能创意与广告活动管理延伸至联网电视领域

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Smartly今日宣布与Amazon DSP完成整合，广告主现能够将Smartly视频广告扩展到Amazon的优质联网电视（CTV）广告库存中，包括Prime Video和Fire TV，以及第三方发行商库存。此次整合满足了随CTV投资加速增长而日益旺盛的市场需求，近70%的营销人员1计划在未来一年增加流媒体预算，同时寻求更加个性化、灵活且可量化的广告效果。Smartly与Amazon DSP的整合已在全球上线，更多功能将于2026年晚些时候陆续推出。 此次整合通过三大核心功能，将流媒体电视广告投放融入广告主现有的Smartly工作流程中。Smartly支持从社交媒体到流媒体的AI驱动型创意优化和个性化。这项新功能消除了创意制作瓶颈，从而解决了许多广告主无法投放CTV广告的问题。广告主可通过与社交广告相同的工作流程创建、管理和优化Amazon DSP广告活动，并实时查看跨渠道的广告效果。这一统一的方法能够跨渠道衡量增量覆盖范围，并可根据效果洞察优化预算重新分配。 “随着CTV的日趋成熟，娱乐、电商和社交正在融合为一体，”S...

Smartly将Reddit纳入其人工智能广告平台

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 被《The Forrester Wave™: Creative Advertising Technologies》报告评为领导者的人工智能广告技术公司Smartly今天宣布将Reddit整合到其统一平台中。此次发布使品牌能够利用与Smartly业界领先的方法相同的自动化、创意智能和跨渠道协同功能，激活、管理和检测Reddit广告活动。 Reddit拥有超过1.08亿的日活跃用户和10万多个充满活力的社群，一半以上的线上购买决策都源自这里（Brandwatch，全球，2023年10月 - 2024年3月）。随着该平台不断扩展其旗舰购物解决方案——Dynamic Product Ads，Smartly为广告商提供了工具，以精准、灵活和创意的方式吸引Reddit上意图驱动的用户。 Reddit首席运营官Jen Wong表示：“我们的社群建立在自带商业价值的真实对话和共同兴趣的基础上，并持续蓬勃发展，这使得Reddit成为品牌与活跃消费者建立联系的一个独特而强大的平台。通过与Smartly的整合，广告商可以有效地利用这种能量，提供...
Back to Newsroom