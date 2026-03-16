Lenovo verrijkt de wereldwijde sport met AI van productieschaal om de ervaring van fans te verbeteren, de omzetgroei te bevorderen, prestaties aan te zwengelen en operationele efficiëntie op te drijven met NVIDIA

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigde Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) op NVIDIA GTC een uitgebreide meerjarige samenwerking met NVIDIA aan om de wereldwijde sportindustrie te helpen AI op productieschaal in missiekritieke omgevingen te integreren en zo live data te transformeren in omzetgroei, operationele veerkracht en voordeel voor beslissingen in realtime.

Naar verwacht zal de wereldwijde sporttechnologiemarkt van $23 miljard in 2025 tot meer dan $60 miljard stijgen tegen 2030. Wereldwijde sportevenementen vormen een van de meest complexe en moeilijkste werkingsomgevingen van alle sectoren, in een combinatie van nooit eerder geziene reikwijdte, technische sofisticatie en publiekelijke zichtbaarheid.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.