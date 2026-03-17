Smartly簽署收購INCRMNTAL的意向書

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Smartly今日宣布已簽署收購INCRMNTAL的意向書。INCRMNTAL是一家首屈一指的AI驅動增量效果衡量平台，無需依賴用戶級資料或追蹤，即可即時呈現行銷投入在各通路的增量影響。

隨著品牌在社交、電商和頂級CTV領域經營業務，瞭解真正驅動增量成長的因素變得愈發複雜。透過將INCRMNTAL的即時增量效果洞察與Smartly旨在協助廣告主在各通路將洞察轉化為行動的平台相結合，行銷人員可持續將資金投向能帶來業務成果的方向。此次整合將在Smartly平台內把增量效果訊號轉化為即時規劃和最佳化，協助品牌和代理機構更有信心地分配預算。

Smartly執行長Laura Desmond表示：「如今的行銷領導者要求更完善的效果衡量和責任追溯機制。在傳統方法難以跟上AI速度和消費者旅程變化的當下，增量效果的重要性日益彰顯。透過整合INCRMNTAL，Smartly讓行銷人員能夠即時關聯業務表現與媒體、創意和活動的最佳化方式，從而即時看到效果並立即採取行動。」

INCRMNTAL由AI驅動的持續監測方法會分析行銷活動的自然波動，而非要求行銷人員排除受眾、暫停活動或展開正式實驗。該解決方案與行銷人員現有的衡量工具相得益彰，包括行銷組合建模(MMM)和多點歸因(MTA)。

透過此次收購，Smartly將進一步鞏固其連結創意、媒體和智慧的平台地位，協助行銷人員自信地統籌績效。

關於Smartly

Smartly是一家AI驅動的廣告技術公司，在《The Forrester Wave™：創意廣告技術》報告中被評為領導者。我們的平台將創造力和媒體相結合，打造動態的資料驅動影像和視訊等智慧創意作品，並對其進行最佳化，以實現跨通路順暢投放。品牌可集中一處管理、最佳化和擴充高報酬的廣告活動，並獲得經PwC驗證的卓越成效，包括5.5倍的廣告支出報酬率(ROAS)和每小時節省42分鐘。

我們在全球各地服務800多種品牌並管理逾70億美元的廣告支出。我們憑藉與Amazon、Google、Meta、Pinterest、Reddit、Snap、Spotify和TikTok等主要媒體平台建立的策略合作關係，幫助財星500大公司迅速大規模投放相關廣告。我們運用深厚的媒體專業知識和最佳客服協助各品牌提高業績，獲致具體的業務成果。請造訪 Smartly.io 了解進一步資訊。

關於INCRMNTAL

INCRMNTAL是一個AI驅動的行銷衡量平台，為廣告活動提供可操作的增量效果衡量。該平台無需依賴用戶級資料或計劃性實驗即可提供持續洞察，利用技術創新、強化學習和因果AI，揭示行銷在行動、網頁、電視和CTV、網紅、戶外和數位戶外廣告、音訊和播客領域的真實影響。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.incrmntal.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。