Kinaxis impulsa la optimización a gran escala de la cadena de suministro con la IA de NVIDIA

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), líder mundial en gestión de la cadena de suministro, anunció el día de hoy un nuevo hito en el avance de la optimización a gran escala de la cadena de suministro dentro de la plataforma Kinaxis Maestro™. Maestro ya ofrece una optimización de alto rendimiento en cadenas de suministro globales complejas, y Kinaxis amplía ahora ese liderazgo aprovechando la aceleración por GPU impulsada por NVIDIA cuOpt™ y la infraestructura de IA de NVIDIA.

A medida que las cadenas de suministro aumentan tanto en tamaño como en complejidad, los modelos de planificación deben conciliar decenas de millones de variables a lo largo de horizontes temporales prolongados y múltiples niveles de planificación. A medida que crece el tamaño de los modelos, el número de decisiones posibles puede ascender a miles de millones, lo que incrementa drásticamente las necesidades computacionales. Las organizaciones ya no se ven limitadas únicamente por la información de que disponen, sino por la rapidez con la que pueden realizar iteraciones.

En las pruebas realizadas con un modelo de planificación de semiconductores a gran escala con casi 50 millones de variables de decisión, Kinaxis logró reducir hasta 12 veces el tiempo total de cálculo de principio a fin. El modelo abarcaba más de 40.000 SKU en un horizonte de planificación diario de seis trimestres. Los ciclos de planificación se redujeron de más de tres horas a aproximadamente 17 minutos. El tiempo de resolución de la optimización principal mejoró 23 veces, al reducir el tiempo de cálculo en más del 95 % y pasar de horas a minutos, al tiempo que se mantuvo una calidad de solución comparable.

Este cambio permite a las organizaciones pasar de procesos por lotes de larga duración a la iteración interactiva de escenarios, lo que refuerza el enfoque de Kinaxis de coordinación simultánea de la cadena de suministro y permite a los planificadores evaluar más alternativas dentro de los plazos de toma de decisiones operativas.

"Este hito demuestra cómo la computación acelerada puede cambiar la forma en que se resuelven los problemas de planificación a gran escala", afirmó Gelu Ticala, director tecnológico de Kinaxis. "Cuando la optimización pasa de durar horas a minutos, las organizaciones adquieren la capacidad de realizar iteraciones con mayor frecuencia y evaluar una mayor cantidad de alternativas. Esa velocidad iterativa es esencial para permitir la coordinación simultánea de la cadena de suministro y para impulsar nuestra estrategia basada en agentes".

Kinaxis brinda apoyo a más de 400 empresas de todo el mundo, coordinando las decisiones relativas a la cadena de suministro en más de USD 200.000 millones en existencias de nuestra base de clientes y generando más de 250.000 escenarios cada mes. A esta escala, el rendimiento de la optimización influye directamente en la latencia de las decisiones y determina la rapidez con la que las organizaciones pueden responder a las limitaciones de producción y a los cambios en la demanda.

La optimización acelerada también respalda la estrategia general de coordinación basada en agentes de Kinaxis. Los flujos de trabajo basados en agentes se basan en la iteración rápida de escenarios y activan múltiples ejecuciones de optimización a medida que evalúan alternativas. Al reducir los tiempos de resolución, la aceleración por GPU amplía el número de escenarios que los agentes pueden evaluar dentro de plazos de decisión realistas, lo que refuerza las bases para tomar decisiones más ágiles y adaptables en la cadena de suministro.

Entre los avances más destacados se incluyen los siguientes:

Tiempos de resolución hasta 12 veces más rápidos para un caso de uso de planificación de obleas semiconductoras.

Optimización acelerada por GPU mediante NVIDIA cuOpt.

Ejecución en la infraestructura de IA de NVIDIA para dar soporte a modelos industriales a gran escala.

Integrado en la plataforma Maestro, conectando datos, personas y decisiones a lo largo de toda la cadena de suministro global.

"La creciente complejidad de las cadenas de suministro globales exige un cambio fundamental hacia una toma de decisiones más ágil", afirmó Alex Fender, director de Inteligencia de Decisiones de NVIDIA. "Al integrar NVIDIA cuOpt en su plataforma Maestro, Kinaxis permite a sus clientes alcanzar agilidad en la planificación y la iteración de escenarios para ayudarlos a adaptarse a los rápidos cambios".

Kinaxis presentará conjuntamente estas novedades durante una sesión et NVIDIA GTC 2026.

Acerca de Kinaxis

Kinaxis es líder mundial en la orquestación moderna de cadenas de suministro; permite impulsar cadenas de suministro globales complejas y apoyar a quienes las gestionan. Nuestra potente plataforma de orquestación de cadenas de suministro basada en IA, Maestro, combina tecnologías y técnicas patentadas que brindan total transparencia y agilidad en toda la cadena de suministro, desde la planificación estratégica plurianual hasta la entrega de última milla. Marcas globales de renombre confían en nosotros para brindar la agilidad y la previsibilidad necesarias para afrontar la volatilidad y la disrupción actuales. Para ver más noticias e información, visite kinaxis.com o síganos en LinkedIn.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la legislación aplicable en materia de valores. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a los beneficios previstos y las mejoras de rendimiento asociadas a la optimización acelerada por GPU, la integración y expansión de NVIDIA cuOpt y las GPU de NVIDIA dentro de la plataforma Maestro, la estrategia de orquestación basada en agentes de Kinaxis y futuras iniciativas de innovación. Dichas declaraciones se basan en las expectativas y suposiciones actuales de la dirección y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos.

Entre los riesgos e incertidumbres se incluyen, entre otros, factores relacionados con el desarrollo y la integración tecnológicos, la aceptación por parte de los clientes, la dependencia de tecnologías de terceros, las ofertas de la competencia y otros riesgos que se describen en el último Formulario de Información Anual y en el Informe de Gestión de Kinaxis, disponibles en SEDAR+ en www.sedarplus.ca. Las declaraciones prospectivas se formulan a la fecha de este comunicado, y Kinaxis no asume ninguna obligación de actualizarlas, salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable.

Fuente: Kinaxis Inc.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.