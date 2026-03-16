Lenovo將生產級AI引進全球運動領域：與NVIDIA合作提升球迷體驗、推動收入成長、強化競技表現並改善營運效率

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在今日的NVIDIA GTC大會上，Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)宣布擴大與NVIDIA的多年合作，協助全球運動產業在關鍵任務環境中部署生產級AI，將即時資料轉化為收入成長、營運韌性和即時決策優勢。

全球運動科技市場可望從2025年的230億美元成長到2030年的超過600億美元。全球運動賽事是所有產業中最複雜、要求最高的營運環境之一，具備空前的規模、技術複雜度和公眾關注度。這些賽事吸引著全球數十億觀眾，即時生成和處理PB級數據，需要在多個國家展開高度協同的分散式營運，所有這一切都必須在可靠性、穩定性和不間斷運行的前提下進行。

在這一生態系統中規模化部署AI，需要經過驗證的基礎架構、經過專門領域訓練的智慧和生產級整合，而非孤立的先導專案。

Lenovo正與NVIDIA合作，以Lenovo的端對端AI能力和NVIDIA加速AI平台為基礎打造可擴充的AI解決方案。此次擴大合作進一步體現了Lenovo對運動垂直產業的承諾，延續了其與FIFA、Formula 1®、Dallas Cowboys和Newcastle United等頂尖運動機構的合作，展現了在為運動管理機構、球隊、場館和轉播營運部門開發並部署專用端對端解決方案方面的成熟經驗。

專為不容有失的環境打造的AI解決方案

Lenovo推出三款專為運動環境設計的AI解決方案，涵蓋運動智慧、營運、內容和媒體領域。

Intelligent Command Center將關鍵系統整合為統一營運視圖，提升場館和賽事營運的可視性和協同能力，協助運動機構更高效、更可控地管理大型賽事。

Sports AI PRO提供先進的競技表現和競爭情報，協助球隊和機構將資料轉化為更精準的策略，在賽季中取得更佳成績。

AI Data Labeling為分析、內容創新和球迷互動計畫提供結構化資料基礎，支援新收入機會和長期AI應用。

Lenovo方案服務業務集團總裁Ken Wong表示：「在全球運動領域，技術對賽事的交付、體驗和管理扮演著關鍵角色。我們的重點不僅是啟用AI，更在於將其應用於分秒必爭的環境中。透過與NVIDIA的合作，我們將協助運動機構管理複雜性、提升營運韌性，並將智慧技術應用於支援競技表現和商業成功。」

NVIDIA媒體與娛樂副總裁兼總經理Richard Kerris表示：「運動機構正在成為即時運動智慧系統，在場館、轉播和競技環境中產生海量資料。透過將NVIDIA的加速AI平台與Lenovo的全堆疊AI能力相結合，資料可以轉化為可執行的情報，從而推動預測性表現、個人化內容和全新水準的卓越營運。」

全球規模驗證：從超過650TB的即時賽事資料到全球最大的賽事

Lenovo涵蓋裝置、基礎架構、解決方案和服務的全堆疊AI產品組合，已在全球多個要求最嚴苛的運動直播環境中投入使用。

身為Formula 1®全球技術合作夥伴，Lenovo為全球超過8.2億球迷提供直播賽事內容，每個比賽週末處理逾650TB即時資料，將F1的激情帶給全球180多個地區。這些環境要求亞秒級處理、不間斷運行和全球同步，毫秒之差會直接影響轉播完整性和球迷體驗。

身為2026年FIFA世界盃(FIFA World Cup 2026™)官方技術合作夥伴，Lenovo將為這項可望成為足球史上規模最大的賽事提供技術支援。該賽事將包含104場比賽，吸引全球數十億觀眾。計畫中的AI部署包括強化數位轉播視覺化、穩定的裁判視角技術、智慧營運指揮中心和生成式AI分析平台，用於管理場館和全球媒體網路的海量即時資料。

這些部署證明，AI可在最高水準的競技壓力和公眾關注下實現生產級營運，將先進技術轉化為可衡量的營運韌性和商業影響力。

隨著運動機構推進場館現代化、數位化球迷互動和規模化全球媒體營運，Lenovo和NVIDIA正將AI深度融入運動競技、管理、轉播和商業化的核心環節，達到全球頂尖直播賽事所需的規模和可靠性水準。如欲瞭解更多資訊，請點選此處。

關於Lenovo

Lenovo是一家年收入690億美元的全球化科技巨擘，名列《財星》世界500大企業第196名，每天服務遍布全球180個市場數以百萬計的客戶。為實現「智慧，為每一個可能」的公司願景，Lenovo在不斷夯實全球個人電腦市場冠軍地位的基礎上，積極建構全堆疊式的運算能力，現已擁有包括AI賦能、AI導向和AI最佳化的終端（個人電腦、工作站、智慧型手機、平板電腦）、基礎設施（伺服器、儲存、邊緣運算、高效能運算和軟體定義基礎設施）、軟體、解決方案和服務在內的完整產品路線圖。Lenovo持續投資於改變世界的創新，為世界各地的人們成就一個更加包容、值得信賴且更加智慧的未來。Lenovo以Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)的名義在香港交易所上市。如欲瞭解更多資訊，請造訪 https://www.lenovo.com ，並在我們的 StoryHub 上閱讀最新消息。

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