IQM et Zurich Instruments lancent un démonstrateur de correction d’erreurs quantiques en temps réel avec NVIDIA NVQLink

ZURICH, Suisse et ESPOO, Finlande et SANTA CLARA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, IQM Quantum Computers et Zurich Instruments annoncent un projet commun visant à construire et à exploiter un démonstrateur de correction d’erreurs quantiques (QEC) en temps réel, rendu possible par la plateforme NVIDIA NVQLink. Ce projet marque une étape importante vers un calcul quantique évolutif et tolérant aux pannes, conçu pour un déploiement en entreprise et dans les centres de données.

Alors que les entreprises et les institutions publiques du monde entier passent de l’exploration quantique au déploiement à long terme, le défi ne se limite plus à l’accès au matériel quantique. L’accent est désormais mis sur l’exploitation fiable des ordinateurs quantiques, leur intégration transparente dans l’infrastructure informatique existante et leur évolutivité vers la tolérance aux pannes. Le projet annoncé répond directement à ces besoins en se concentrant sur l’intégration complète du système pour un calcul quantique de niveau industriel.

Les entreprises construisent un premier démonstrateur qui combine l’ordinateur quantique supraconducteur de 20 qubits d’IQM, le nouveau système de contrôle quantique ZQCS de Zurich Instruments et le calcul classique accéléré par GPU rendu possible par NVQLink. Ce système intégré prend en charge le décodage en boucle fermée à faible latence et la rétroaction, des capacités requises pour faire fonctionner des qubits logiques à grande échelle et parvenir à un calcul quantique tolérant aux pannes.

En alignant le matériel quantique, l’électronique de contrôle et l’accélération classique au sein d’une architecture opérationnelle unique, le projet établit une base pratique pour les futurs produits basés sur NVQLink et définit une voie claire vers des ordinateurs quantiques évolutifs et tolérants aux pannes, conçus pour être déployés dans les environnements de centres de données modernes.

« L’informatique quantique n’aura d’importance à grande échelle que lorsqu’elle sera largement distribuée et utilisée de manière courante. IQM construit le modèle d’infrastructure pour ce monde », déclare Jan Goetz, directeur général d’IQM Quantum Computers. « En collaboration avec Zurich Instruments et NVIDIA, nous relevons certains des défis les plus concrets et les plus urgents de l’informatique quantique. Ce nouveau démonstrateur représente plus qu’une avancée en matière de correction d’erreurs : il s’agit de créer une dynamique vers un avenir où les systèmes quantiques tolérants aux pannes seront accessibles et auront un impact pour les organisations partout dans le monde. »

« Nous avons conçu le ZQCS précisément pour ce moment : pour faire fonctionner des systèmes quantiques de manière fiable, intégrés à l’infrastructure de supercalcul. En collaborant avec IQM et NVIDIA NVQLink, nous démontrons le fonctionnement de qubits logiques avec une interface en temps réel vers l’informatique classique, fusionnant des éléments constitutifs individuels en une plateforme opérationnelle pour la correction d’erreurs quantiques (QEC) », déclare Andrea Orzati, directeur général de Zurich Instruments.

« Les processeurs quantiques et le calcul intensif convergent et, ensemble, élargissent le champ des problèmes que nous pouvons aborder grâce à l’informatique », déclare Tim Costa, vice-président et directeur général de la division Quantum chez NVIDIA. « La connectivité requise entre les processeurs quantiques et le calcul accéléré est exigeante, mais le travail d’IQM et de Zurich Instruments avec la plateforme NVIDIA NVQLink démontre que de telles intégrations à faible latence et haut débit sont désormais possibles. »

À propos d'IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers (« IQM », ou la « Société ») est un leader mondial dans le domaine des ordinateurs quantiques supraconducteurs. IQM propose à la fois des ordinateurs quantiques à pile complète destinés à des infrastructures sur site et une plateforme cloud permettant d’accéder à ses systèmes. Les clients d’IQM incluent les principaux centres de calcul de haute performance, des laboratoires de recherche, des universités et des entreprises ayant un accès complet aux logiciels et au matériel quantique d’IQM. IQM emploie plus de 300 personnes, a son siège en Finlande et dispose d’une présence mondiale, avec notamment des bureaux en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Pologne, en Arabie saoudite, en Espagne, à Singapour, en Corée du Sud, à Taïwan, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

À propos de Zurich Instruments

Zurich Instruments est une entreprise suisse passionnée par les phénomènes souvent difficiles à mesurer. Nous sommes à la pointe du progrès en fournissant du matériel, des logiciels et des services de pointe pour les systèmes de contrôle de l’informatique quantique, les amplificateurs à verrouillage, les analyseurs d’impédance et les générateurs de formes d’ondes arbitraires. En tant qu’entreprise de scientifiques pour les scientifiques, nous relevons les défis de la recherche en proposant une large gamme de produits qui réduisent la complexité des configurations de laboratoire, ouvrent la voie à de nouvelles stratégies de mesure et sont conformes aux normes de qualité suisses. Notre engagement en faveur de la collaboration et de l’assistance en temps réel se reflète dans nos sept bureaux à travers le monde, nos nombreux partenariats de recherche et les milliers de publications faisant référence à Zurich Instruments. Depuis 2021, Zurich Instruments fait partie de Rohde & Schwarz et poursuit ses ambitions d’expansion afin de faire progresser la science et d’accélérer la deuxième révolution quantique.

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