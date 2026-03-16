レノボ、NVIDIAと連携しグローバルスポーツに本格的なAI導入を推進――ファン体験の向上、収益拡大、パフォーマンス強化、運営効率の改善を実現

カリフォルニア州、サンノゼ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- レノボ（HKSE: 992）（ADR: LNVGY）は、NVIDIA GTCにおいて、グローバルスポーツ業界がミッションクリティカルな環境で本格的にAIを導入できるよう支援するため、NVIDIAとの複数年にわたる協業を拡大したと発表しました。これにより、ライブデータを収益成長、運用レジリエンス、リアルタイムの意思決定優位へと転換することを目指します。

世界のスポーツテクノロジー市場は、2025年の230億米ドルから2030年までに600億米ドル超へと成長すると予測されています。グローバルなスポーツイベントは、あらゆる産業の中でも特に複雑かつ要求水準の高い運用環境の一つであり、前例のない規模、技術的高度性、そして高い公共性を併せ持っています。これらのイベントは世界中で数十億人の視聴者を惹きつけ、リアルタイムでペタバイト級のデータを生成・処理するとともに、複数の国にまたがる分散型の運用を高度に連携させる必要があります。その一方で、信頼性、レジリエンス、そして中断のないパフォーマンスは絶対条件となっています。

このようなエコシステム全体でAIを拡張するには、単発の実証実験ではなく、検証済みのインフラ、ドメイン特化型のインテリジェンス、そして本番運用レベルの統合が求められます。

レノボはNVIDIAと協力し、NVIDIAの高速化AIプラットフォームとレノボのエンドツーエンドAI機能を基盤とした、拡張可能なAIソリューションを提供します。今回の協業拡大は、スポーツ業界向け分野へのレノボのコミットメントをさらに強化するものであり、FIFA、Formula 1®、ダラス・カウボーイズ、ニューカッスル・ユナイテッドなどの主要スポーツ組織との取り組みを基盤としています。これにより、競技統括団体、チーム、スタジアム、放送運用向けに、目的特化型のエンドツーエンドソリューションを開発・展開してきた実績を示しています。

失敗が許されない環境のために設計されたAI

レノボは、スポーツインテリジェンス、オペレーション、コンテンツ／メディアの各分野に対応した3つのAIソリューションを発表しました。

「Intelligent Command Center」は、重要システムを単一の運用ビューに統合することで、会場やイベント運営の可視性と連携を強化します。これにより、スポーツ組織は大規模イベントをより効率的かつ統合的に管理できるようになります。

「Sports AI PRO」は、高度なパフォーマンス分析と競技インテリジェンスを提供し、チームや組織がデータをより精緻な戦略と優れたシーズン成果へと転換できるよう支援します。

「AI Data Labeling」は、分析、コンテンツ革新、ファンエンゲージメント施策を支える構造化データ基盤を提供し、新たな収益機会の創出と長期的なAI活用を支援します。

レノボのソリューション＆サービスグループ社長であるケン・ウォンは次のように述べています。「グローバルスポーツにおいて、テクノロジーはイベントの提供、体験、そして運営のあり方を左右する重要な役割を担っています。当社の焦点は単にAIを導入することではなく、1秒1秒が重要となる環境でAIを実運用化することにあります。NVIDIAとの協業を通じて、スポーツ組織が複雑性を管理し、運用レジリエンスを高め、パフォーマンスと商業的成功の双方を支える形でインテリジェンスを活用できるよう支援しています」

NVIDIAのメディア＆エンターテインメント部門バイスプレジデント兼ゼネラルマネジャーであるリチャード・ケリス氏は次のように述べています。「スポーツ組織は現在、会場、放送、パフォーマンス環境全体で膨大なデータを生成するリアルタイムのスポーツ・インテリジェンス・システムへと進化しています。NVIDIAの高速化AIプラットフォームとレノボのフルスタックAI機能を組み合わせることで、データを実行可能なインテリジェンスへと転換し、予測型パフォーマンス、パーソナライズされたコンテンツ、そして新たなレベルの運用卓越性を実現します」

世界規模で実証済み――650TB超のライブレースデータから史上最大の大会まで

レノボのデバイス、インフラ、ソリューション、サービスから成るフルスタックAIポートフォリオは、すでに世界でも最も要求水準の高いライブスポーツ環境の一部で運用されています。

Formula 1®のグローバル・テクノロジー・パートナーとして、レノボは世界8億2000万人以上のファンに向けたレース・ライブコンテンツ配信を支援しており、レース週末ごとに650テラバイト以上のライブデータを処理し、世界180以上の地域にF1の迫力を届けています。これらの環境では、サブ秒単位の処理能力、途切れない稼働、そしてグローバルな同期が求められ、ミリ秒単位の遅延が放送品質やファン体験に直接影響を与えます。

また、FIFAワールドカップ2026™の公式テクノロジー・パートナーとして、レノボはサッカー史上最大規模となると見込まれる大会の技術基盤を支える予定です。同大会は104試合で構成され、世界中で数十億人規模の視聴が見込まれています。計画されているAI導入には、デジタル放送ビジュアライゼーションの強化、Referee View（レフェリー・ビュー）技術の安定化、インテリジェントな運用コマンドセンター、さらに会場およびグローバルメディアネットワーク全体で膨大なリアルタイムデータを管理する生成AI分析プラットフォームなどが含まれます。

これらの導入事例は、最高レベルのパフォーマンス要求と世界的な注目の中でAIが本番運用規模で稼働していることを示しており、高度なテクノロジーを運用レジリエンスと商業的成果へと結び付けています。

スポーツ組織がスタジアムの近代化、ファンエンゲージメントのデジタル化、グローバルメディア運用の拡大を進める中で、レノボとNVIDIAは、スポーツのプレー、運営、放送、そして収益化の中核にAIを組み込み、世界でも最も注目されるライブイベントに求められる規模と信頼性で提供していきます。詳細はこちらをご覧ください。

Lenovoについて

Lenovo（レノボ）は、売上高690億米ドルを誇る世界的なテクノロジー企業であり、フォーチュン・グローバル500で196位にランクしており、180の市場で日々数百万人の顧客にサービスを提供しています。「すべての人に、よりスマートなテクノロジーを」という大胆なビジョンを掲げるレノボは、AIを活用し、AIに対応し、そしてAI向けに最適化されたデバイス（PC、ワークステーション、スマートフォン、タブレット）、インフラ（サーバー、ストレージ、エッジ、高性能コンピューティング、ソフトウェア定義インフラ）、ソフトウェア、ソリューション、そしてサービスまで、フルスタックのポートフォリオを持つ世界最大のPC企業としての成功を築いてきました。レノボは、世界を変えるイノベーションへの継続的な投資を通じて、あらゆる場所のすべての人々のために、より公平で信頼できる、よりスマートな未来を築いています。レノボは、香港証券取引所にLenovo Group Limited（HKSE：992、ADR：LNVGY）として上場しています。詳細については、 https://www.lenovo.com をご覧ください。また、レノボについての最新ニュースは、 StoryHub でお読みください。

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