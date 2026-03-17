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IQM e Zurich Instruments lanciano un dimostratore di correzione degli errori quantistici in tempo reale con NVIDIA NVQLink

  • Il dimostratore realizzato in questo progetto offre un chiaro percorso verso i computer quantistici scalabili e resistenti ai guasti.
  • Il progetto congiunto integra il processore quantistico superconduttore di IQM, ZQCS Quantum Control System di Zurich Instruments, con la piattaforma NVIDIA NVQLink per consentire la correzione degli errori in tempo reale.
  • Questa iniziativa stabilisce una base per i sistemi quantistici standardizzati a livello aziendale e l'implementazione dei data center.
original IQM and Zurich Instruments launch real-time quantum error correction demonstrator with NVIDIA NVQLink

IQM and Zurich Instruments launch real-time quantum error correction demonstrator with NVIDIA NVQLink

ZURIGO, Svizzera, ESPOO, Finlandia e SANTA CLARA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Oggi, IQM Quantum Computers e Zurich Instruments annunciano un progetto congiunto per realizzare e gestire un dimostratore di correzione degli errori quantistici (QEC) in tempo reale, basato sulla piattaforma NVIDIA NVQLink. Questo progetto segna una tappa significativa verso un calcolo quantistico scalabile e resistente ai guasti, progettati per l'utilizzo in contesti aziendali e data center.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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