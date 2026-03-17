IQM e Zurich Instruments lanciano un dimostratore di correzione degli errori quantistici in tempo reale con NVIDIA NVQLink

ZURIGO, Svizzera, ESPOO, Finlandia e SANTA CLARA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Oggi, IQM Quantum Computers e Zurich Instruments annunciano un progetto congiunto per realizzare e gestire un dimostratore di correzione degli errori quantistici (QEC) in tempo reale, basato sulla piattaforma NVIDIA NVQLink. Questo progetto segna una tappa significativa verso un calcolo quantistico scalabile e resistente ai guasti, progettati per l'utilizzo in contesti aziendali e data center.

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