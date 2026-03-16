Lenovo lleva la IA de escala de producción a los deportes globales para elevar la experiencia de los fanáticos, impulsar el crecimiento de los ingresos, potenciar el rendimiento y mejorar la eficiencia operativa con NVIDIA

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--En NVIDIA GTC, en el día de hoy Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) anunció una colaboración plurianual ampliada con NVIDIA para ayudar a que la industria deportiva global implemente IA de escala de producción en entornos de misión crítica, con el objetivo de transformar datos en vivo en crecimiento de los ingresos, resiliencia operativa y ventajas para la toma de decisiones en tiempo real.

Se proyecta que el mercado de tecnología deportiva global crezca de 23.000 millones de dólares en 2025 a más de 60.000 millones de dólares para 2030. Los eventos deportivos globales se encuentran entre los entornos operativos más complejos y demandantes de cualquier industria, al combinar una escala, una sofisticación técnica y una visibilidad pública sin precedentes. Estos eventos convocan a miles de millones de espectadores en todo el mundo y generan y procesan petabytes de datos en tiempo real, por lo que requieren operaciones distribuidas altamente coordinadas en distintos países, todo en un contexto donde la confiabilidad, la resiliencia y el rendimiento ininterrumpido no son negociables.

Escalar la IA en este ecosistema requiere una infraestructura validada, una inteligencia con entrenamiento específico y una integración a nivel de producción, no pilotos aislados.

Lenovo establece esta alianza con NVIDIA para ofrecer soluciones con tecnología de IA escalables con un diseño basado en las capacidades de IA integrales de Lenovo que incluye las plataformas de IA acelerada de NVIDIA. Esta colaboración ampliada no hace más que seguir demostrando el compromiso de Lenovo con el segmento vertical de la industria deportiva, al continuar su trabajo con organizaciones deportivas líderes como FIFA, Formula 1®, Dallas Cowboys y Newcastle United, lo que refleja antecedentes sólidos en el desarrollo y la implementación de soluciones integrales y específicas para organismos rectores, equipos, sedes y operaciones de transmisión.

IA diseñada para entornos donde no pueden permitirse errores

Lenovo presenta tres soluciones de IA diseñadas específicamente para entornos deportivos en los ámbitos de inteligencia, operaciones y contenido multimedia deportivo.

Intelligent Command Center aporta mayor visibilidad y coordinación a operaciones de eventos y sedes, al unificar sistemas críticos en una sola vista operativa. Esto permite que las organizaciones deportivas gestionen eventos a gran escala con mayor eficiencia y capacidad de supervisión.

Sports AI PRO ofrece rendimiento avanzado e inteligencia competitiva, para ayudar a que equipos y organizaciones traduzcan datos en estrategias más definidas y resultados más sólidos en el transcurso de una temporada.

AI Data Labeling ofrece la base de datos estructurados necesaria como insumo de análisis, innovaciones en contenidos e iniciativas de interacción con los fanáticos, para hacer posibles nuevas oportunidades de ingresos y adopción de IA a largo plazo.

“En los deportes globales, la tecnología desempeña un papel fundamental respecto a la forma en que los eventos se ejecutan, experimentan y gestionan”, señaló Ken Wong, presidente del grupo de soluciones y servicios de Lenovo. “Nuestro enfoque no solo consiste en integrar la IA sino también en operacionalizarla en entornos donde cada segundo es importante. Gracias a nuestro trabajo con NVIDIA, estamos ayudando a que las organizaciones deportivas gestionen complejidades, mejoren la resiliencia operativa y apliquen inteligencia en formas que hacen posible tanto el rendimiento como el éxito comercial”.

“Las organizaciones deportivas se están convirtiendo en sistemas de inteligencia deportiva en tiempo real, al generar enormes volúmenes de datos en sedes, transmisiones y entornos de rendimiento”, indicó Richard Kerris, vicepresidente y gerente general de medios y entretenimiento de NVIDIA. “Al combinar la plataforma de IA acelerada de NVIDIA con la pila completa de funcionalidades de IA de Lenovo, los datos pueden transformarse en inteligencia procesable para impulsar el rendimiento predictivo, el contenido personalizado y un nuevo nivel de excelencia operativa”.

Comprobado a escala global, de más de 650 TB de datos de carreras en vivo al torneo más grande del mundo

La cartera de dispositivos, infraestructura, soluciones y servicios de pila completa de IA de Lenovo ya operan en algunos de los entornos deportivos en vivo más demandantes del mundo.

Como socio de tecnología global de Formula 1®, Lenovo hace posible la transmisión de contenidos de carreras en vivo a más de 820 millones de fanáticos en todo el mundo con el procesamiento de más de 650 terabytes de datos en vivo por fin de semana de carreras para llevar la emoción de la F1 a más de 180 territorios a nivel global. Estos entornos, donde los milisegundos afectan directamente a la integridad de la transmisión y la experiencia de los fanáticos, requieren procesamiento en menos de un segundo, tiempo de actividad sin interrupciones y sincronización global.

Como socio de tecnología oficial de FIFA World Cup 2026™, Lenovo brindará soporte para la infraestructura de tecnología en lo que se anuncia como el torneo más grande en la historia del fútbol, con 104 partidos y una audiencia global de miles de millones de personas. Las implementaciones de IA planificadas incluyen una visualización de transmisión digital mejorada, tecnología Referee View estabilizada, centros de comando operativo inteligentes y plataformas de análisis de IA generativa diseñadas para gestionar enormes volúmenes de datos en tiempo real en sedes y redes de medios globales.

Estas implementaciones demuestran una IA que funciona a escala de producción con los niveles más altos en cuanto a presión de rendimiento y escrutinio público, al traducir tecnología avanzada en resiliencia operativa e impacto comercial mensurables.

En un contexto donde las organizaciones deportivas modernizan sus sedes, digitalizan la interacción con los fanáticos y escalan las operaciones multimedia globales, Lenovo y NVIDIA están integrando la IA en la esencia de la forma en que practican, gestionan, transmiten y monetizan los deportes con la escala y el nivel de confiabilidad demandado por los eventos en vivo de mayor visibilidad a nivel global. Para más información, haga clic aquí.

Acerca de Lenovo

Lenovo es una potencia tecnológica global con ingresos de $69 000 millones de dólares estadounidenses, que ocupa el puesto 196 en la lista Fortune Global 500 y presta servicio a millones de clientes cada día en 180 mercados. Con una visión audaz de ofrecer tecnología más inteligente para todos, Lenovo ha consolidado su éxito como la mayor empresa de PC del mundo con una cartera completa de dispositivos habilitados para IA, preparados para IA y optimizados para IA. (PC, estaciones de trabajo, teléfonos inteligentes, tabletas), infraestructura (servidores, dispositivos de almacenamiento, computación edge y de alto rendimiento e infraestructura definida por el software), software, soluciones y servicios. La inversión continua de Lenovo en innovaciones que cambian el mundo está construyendo un futuro más equitativo, confiable e inteligente para todos, en todas partes. Lenovo cotiza en la bolsa de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para obtener más información, visite https://www.lenovo.com y lea nuestras últimas noticias en el StoryHub.

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