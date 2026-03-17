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Kinaxis借助NVIDIA人工智能推动大规模供应链优化

在大规模企业模型中，端到端规划性能最高可提升12倍

渥太华，安大略省--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 供应链协调领域的全球领先企业Kinaxis® Inc.（TSX：KXS）今日宣布，其Kinaxis Maestro™平台在推进大规模供应链优化方面达成全新里程碑。Maestro已能针对复杂的全球供应链实现高性能优化，而Kinaxis现正借助NVIDIA cuOpt™及NVIDIA人工智能基础设施支持的GPU加速技术，进一步拓展其领先地位。

随着供应链规模不断扩大、复杂性与日俱增，规划模型必须在延长的周期和多个规划层级中协调数千万个变量。模型规模的增长使得潜在决策数量激增至数十亿，从而急剧提升计算需求。企业如今面临的瓶颈已不再是洞察力本身，而是获取洞察的迭代速度。

在对一个包含近5000万个决策变量的大规模半导体规划模型进行的测试中，Kinaxis实现了高达12倍的整体端到端计算时间缩减。该模型涵盖六季度每日规划周期内的超过4万个SKU。规划周期从超过三个小时缩短至约17分钟。核心优化的求解速度提升了23倍，计算时间减少超过95%，运行时间从数小时缩短至数分钟，同时保持了相当的解决方案质量。

这一突破使企业能够从耗时长久的批处理流程转向交互式场景迭代，强化了Kinaxis的并行供应链协调方法，让规划人员能在运营决策窗口期内评估更多备选方案。

Kinaxis首席技术官Gelu Ticala表示，“这一里程碑展示了加速计算如何改变大规模规划问题的解决方式。优化时间从数小时缩短至数分钟后，企业便获得了更频繁迭代、评估更多备选方案的能力。这种迭代速度对于实现并行供应链协调以及推进我们的代理驱动型战略至关重要。”

Kinaxis为全球400多家企业提供支持，在其客户群中协调着超过2000亿美元库存的供应链决策，每月生成超过25万个场景。在此规模下，优化性能直接影响决策延迟，并决定了企业应对生产制约和需求变化的速度。

加速优化同样支撑Kinaxis更广泛的代理驱动型协调战略。基于代理的工作流程依靠快速场景迭代，并在评估备选方案时触发多次优化运行。通过缩短求解时间，GPU加速技术扩展了代理在实际决策窗口内可评估的场景数量，为构建响应更迅速、适应性更强的供应链决策奠定了坚实基础。

主要进展包括：

  • 在半导体晶圆规划用例中，求解速度最高可提升12倍
  • 使用NVIDIA cuOpt进行GPU加速优化
  • 在NVIDIA人工智能基础设施上运行，以支持大规模工业模型
  • 集成于Maestro平台，贯通全球供应链中的数据、人员与决策

NVIDIA决策智能总监Alex Fender表示，“全球供应链日益复杂，这要求我们从根本上转变，以加快决策速度。通过将NVIDIA cuOpt集成到Maestro平台，Kinaxis正助力客户实现规划敏捷性和场景迭代，从而更好地应对快速变化的局面。”

Kinaxis将在NVIDIA GTC 2026大会的一场专题会议上联合展示这些技术进展。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协同领域的全球领导者，致力于驱动复杂的全球供应链并支持管理者实现高效决策。其强大的人工智能驱动供应链协同平台 Maestro ，融合多项专有技术与方法，为整个供应链——从多年战略规划到末端交付——提供全面透明度与高度敏捷性。全球众多知名品牌信赖Kinaxis，借助其敏捷与可预测能力，成功应对当今充满波动与不确定性的市场环境。欲了解更多信息，请访问 kinaxis.com 或关注Kinaxis官方 LinkedIn

前瞻性声明

本新闻稿包含适用证券法所界定的前瞻性声明。前瞻性声明包括但不限于：关于GPU加速优化所带来的预期效益和性能提升的声明；NVIDIA cuOpt及NVIDIA GPU在 Maestro平台中的集成与扩展；Kinaxis的代理驱动型协调策略；以及未来的创新举措。此类声明基于管理层当前的预期和假设，并受各种风险和不确定因素的影响，可能导致实际结果与明示或暗示的内容存在重大差异。

风险和不确定性包括但不限于以下因素：技术开发与整合、客户采用情况、对第三方技术的依赖、竞争对手的产品，以及Kinaxis最近提交的《年度信息表》和《管理层讨论与分析》中所述的其他风险。上述文件可在SEDAR+网站www.sedarplus.ca上查阅。前瞻性声明以本新闻稿发布之日为准，除非适用法律另有要求，否则Kinaxis不承担更新这些声明的义务。

来源：Kinaxis Inc.

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Matt Tatham | Kinaxis
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