Kinaxis與NVIDIA AI攜手推動大規模供應鏈優化行動

安大略省，渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 供應鏈協調領域的全球領導者Kinaxis® Inc. (TSX: KXS) 今天宣布一項里程碑式成就，將在Kinaxis Maestro™平台內推動大規模供應鏈優化行動。Maestro目前已經能夠為複雜的全球供應鏈提供高效能優化，而Kinaxis現在要透過運用NVIDIA cuOpt™和NVIDIA AI基礎設施支援的GPU加速來進一步鞏固其領導地位。

由於供應鏈的規模與複雜度雙雙日趨提高，規劃模型必須協調更長時間範圍與更多規劃層級中的數千萬個變數。隨著模型尺度擴大，潛在決策的數量可高達數十億，導致計算需求劇增。如今限制企業的因素不再只是分析能力，還有迭代的速度。

Kinaxis在測試一個包含近5000萬個決策變數的大規模半導體規劃模型時，締造了將端到端總計算時間縮短12倍的佳績。該模型涵蓋4萬多個SKU，規劃橫跨長達六季的每日計畫。規劃週期從三個多小時縮短到約17分鐘。解決核心優化的時間提升了23倍，減少的計算時間在95%以上，執行時間從數小時縮短到數分鐘，而且解決方案的品質旗鼓相當。

這樣的轉變允許企業從長時執行的批次流程改為互動式情境迭代，強化Kinaxis的平行供應鏈協調方法，容許規劃人員在營運決策窗口內評估更多替代方案。

「這個里程碑展現運用加速計算來改變解決大規模規劃問題的方式。」Kinaxis技術長Gelu Ticala說，「當優化所需時間從數小時縮短到數分鐘時，企業便能夠獲得更加頻繁進行迭代的能力，並評估更多備選方案。要做到供應鏈平行協調並推動我們的代理驅動策略，便需要這樣的迭代速度。」

Kinaxis支援400多家全球企業，跨客戶群2000多億美元的庫存協調供應鏈決策，每個月生成的情境在25萬個以上。在這樣的規模之下，優化效能直接影響決策延遲並決定企業應對生產限制和需求變化的速度。

加速優化也在更大層面上支援Kinaxis以代理協調為基礎的策略。以代理為基礎的工作流程仰仗快速的情境迭代，並在評估備選方案時觸發多次最佳化執行。GPU加速藉著縮短解決時間擴大代理在實際決策窗口內可以評估的情境數量，奠定更具響應力和適應力的供應鏈決策基礎。

重大進步包括：

半導體晶圓規劃用例的解決速度最高可提升12倍

運用NVIDIA cuOpt進行GPU加速優化

在NVIDIA AI基礎設施上執行以支援大規模工業模型

與Maestro平台整合，跨全球供應鏈連結資料、人員與決策

「全球供應鏈日益複雜，需要進行根本性的改變才能加速決策。」NVIDIA決策智慧主任Alex Fender說，「Kinaxis將NVIDIA cuOpt整合到Maestro平台，賦予客戶獲得規劃敏捷度與情境迭代的能力，協助應對一日千里的變化。」

Kinaxis將在2026年NVIDIA GTC大會的研討會上共同展示這些進步。

關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈協調領域的領導者，為複雜的全球供應鏈提供動力，並為管理供應鏈的人員提供支援。我們強大的、由AI賦能的供應鏈協調平台 Maestro 結合專有技術和方法，為整個供應鏈提供全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年策略規劃到最後一哩路提供的方方面面。我們深受全球知名品牌的信賴，可提供因應當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。如欲取得更多新聞和資訊，請造訪 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上關注我們。

前瞻性陳述

本新聞稿包含適用證券法所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括，但不限於，與以下相關的陳述：有關GPU加速優化帶來預期收益和效能提升、NVIDIA cuOpt和NVIDIA GPU在Maestro平台中的整合和擴展、Kinaxis的代理驅動協調策略以及未來創新計劃。這些陳述以管理層目前的預期和假設為依據，受風險和不確定性因素的影響，實際結果可能與明示或暗示的結果存在重大差異。

這些風險和不確定性包括，但不限於：與技術開發整合相關的因素、客戶採納、對第三方技術的依賴、競爭產品以及Kinaxis最近遞交的年度資訊表和管理層討論與分析中描述的其他風險，這些文件可在SEDAR+上查閱：www.sedarplus.ca。前瞻性陳述根據截至發布之日的資訊而做出，除非適用法律要求，否則Kinaxis不承擔任何更新責任。

來源：Kinaxis Inc.

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