Smartly ondertekent een intentieverklaring om INCRMNTAL over te nemen

De integratie zal creatieve en mediaorkestratie combineren met always-on incrementaliteitmeting in social, commerce en CTV

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Smartly maakte vandaag bekend dat het bedrijf een intentieverklaring heeft afgesloten om INCRMNTAL over te nemen, een pioniersplatform voor incrementaliteitmeting aangestuurd door AI dat realtime inzichten verschaft in de incrementele impact van marketinginvesteringen in diverse kanalen zonder op gegevens op gebruikersniveau of op tracering te vertrouwen.

Nu merken ook in social, commerce en premium CTV actief worden, is het begrijpen van wat incrementele groei werkelijk bevordert steeds complexer geworden. Door INCRMNTAL’s realtime incrementaliteitinzichten te combineren met Smartly's platform dat adverteerders in staat stelt om inzichten om te zetten in acties via verschillende kanalen, kunnen marketeers continu investeringen richten op wat bedrijfsresultaten bevordert.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Smartly

