Smartly signe une lettre d'intention visant l'acquisition d'INCRMNTAL

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Smartly annonce aujourd’hui avoir signé une lettre d’intention en vue de l’acquisition d’INCRMNTAL, une plateforme pionnière de mesure de l’incrémentalité alimentée par l’IA qui fournit des informations en temps réel sur l’impact incrémental des investissements marketing sur l’ensemble des canaux sans s’appuyer sur des données ou un suivi au niveau de l’utilisateur.

Lorsque que les marques deviennent actives sur les canaux sociaux, commerciaux et CTV premium, la compréhension de ce qui stimule réellement la croissance incrémentale est devenue de plus en plus complexe. En combinant les informations en temps réel d’INCRMNTAL sur l’incrémentalité avec la plateforme de Smartly qui permet aux annonceurs de transformer les informations en actions sur tous les canaux, les spécialistes du marketing peuvent continuellement orienter les investissements vers ce qui stimule les résultats commerciaux. L'intégration traduira les signaux d'incrémentalité en planification et optimisation en temps réel au sein de Smartly, aidant les marques et les agences à allouer les budgets avec une plus grande confiance.

« Les leaders du marketing exigent aujourd’hui une meilleure mesure de la performance et de la responsabilité », déclare Laura Desmond, CEO de Smartly. « L’accroissement devient de plus en plus important dans un monde où les approches traditionnelles sont mises au défi d’évoluer à la vitesse de l’IA et de l’évolution du parcours des consommateurs. Avec INCRMNTAL, Smartly permet aux spécialistes du marketing de relier en temps réel ce qui se passe dans leurs résultats commerciaux à la manière dont ils optimisent les médias, les activités créatives et les campagnes, afin qu’ils puissent voir les performances au fur et à mesure et prendre des mesures immédiates. »

La méthodologie permanente d’INCRMNTAL basée sur l’IA analyse les fluctuations naturelles de l’activité des campagnes au lieu de forcer les spécialistes du marketing à exclure les audiences, à suspendre les campagnes ou à mener des expériences formelles. La solution complète les outils de mesure existants des spécialistes du marketing, notamment la modélisation du mix marketing (MMM) et l’attribution multipoint (MTA).

Avec cette acquisition, Smartly renforcera son statut en tant que plateforme qui relie la créativité, les médias et l'intelligence, aidant les spécialistes du marketing à orchestrer la performance en toute confiance.

À propos de Smartly

Smartly est la société de technologie publicitaire alimentée par l'IA classée en tant que Leader dans The Forrester Wave™: Creative Advertising Technologies. Notre plateforme unifie la création et les médias pour produire des images et des vidéos intelligentes, dynamiques et axées sur les données, optimisées pour une activation fluide sur tous les canaux. Les marques gèrent, optimisent et mettent à l'échelle des campagnes performantes en un seul point, obtenant des résultats validés par PwC, y compris un retour sur investissement publicitaire de 5,5x et 42 minutes économisées chaque heure.

Nous soutenons plus de 800 marques et gérons plus de 7 milliards USD de dépenses publicitaires à l’échelle mondiale. Nos partenariats stratégiques avec les principales plateformes médiatiques, telles qu’Amazon, Google, Meta, Pinterest, Reddit, Snap et TikTok, nous permettent d’aider les entreprises du classement Fortune 500 à diffuser des publicités pertinentes à grande vitesse et à grande échelle. Grâce à notre expertise approfondie dans le domaine des médias et à notre service client de premier ordre, nous aidons les marques à optimiser leurs performances et à obtenir des résultats commerciaux concrets. Rendez-vous sur Smartly.io pour en savoir plus.

À propos d'INCRMNTAL

INCRMNTAL est une plateforme de mesure marketing alimentée par l'IA qui fournit une mesure d'incrémentalité exploitable pour les campagnes publicitaires. La plateforme fournit des informations permanentes sans s'appuyer sur des données au niveau de l'utilisateur ni sur des expériences planifiées, en utilisant l'innovation technologique, l'apprentissage par renforcement et l'IA causale pour révéler le véritable impact du marketing sur les canaux mobile, web, TV et CTV, d'influenceurs, OOH et DOOH, audio et podcasts.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.incrmntal.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.